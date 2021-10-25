LIVE／雙北各新增1例本土　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

指揮中心公布，今（25日）新增2例本土與6例境外移入，副指揮官陳宗彥說明，本土為20多歲男性陪病需要採檢確診，匡列1人，另一名本土為40多歲男性。新北市長侯友宜15時召開疫情記者會，說明疫情最新發展。

指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16485為20多歲男性，今（2021）年10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診（Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）；已匡列接觸者1人，列居家隔離。

案16486為40多歲男性，10月23日因其他原因進行採檢，於今日確診（Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）；已匡列接觸者5人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國(案16479)、美國(案16480)及印尼(4例，案16481-16484)入境，入境日介於10月10日至10月22日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案12235)，為80多歲男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月8日因出現食慾不振及昏睡症狀就醫採檢，同日住院隔離治療，6月10日確診，7月14日解除隔離，7月23日出院返家，10月1日因身體不適住院治療(住院期間多次核酸檢驗結果均為陰性)，10月22日死亡。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）