紀念台灣光復76周年　兩岸學者憂「去中化」雙邊交流疏離

▲兩岸專家學者今（25日）舉行紀念台灣光復76週年學術座談會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

位於北京宛平城內中國人民抗日戰爭紀念館，今（25日）舉辦紀念台灣光復76週年學術座談會。兩岸專家學者透過線上線下交流，主要探討抗日戰爭重大事件、人物等議題。台盟中央宣傳部部長穆學鋒表示，「76年前，台灣脫離日本長達50年的殖民統治，今天與台灣專家學者一起研討，希望從歷史中獲取智慧和寶貴的啓示。」

▲台灣抗日誌士親屬協進會會長蕭開平 。（圖／記者任以芳攝）

該會議談到當年七七事變後，1938年高雄等地發生反兩起戰暴動，有400多人被捕、200多人犧牲。1939年台灣民眾因反抗日本殖民者「拉軍夫」，有600多名台灣同胞被殺害，不少人因此積極加入抗日戰爭。

談及當年重大歷史，台灣抗日誌士親屬協進會會長蕭開平透過視頻表示，「台灣人民武裝抗日、抵御外辱是我們偉大民族精神中不可或缺的一部分，我們需要正確認識歷史，展望未來。」

▲北京聯合大學台灣研究院副教授陳星 。（圖／記者任以芳攝）

由於，台灣政府對於光紀念復節逐漸淡化，北京聯合大學台灣研究院副教授陳星說，「過去台灣教科書去中化，對於兩岸交流有一定程度的影響。」希望疫情過後，台灣民眾和青年能通過其他方式瞭解大陸，縮小彼此認知差距。儘管這種改變是一個漫長的過程，但最核心的中華文化習俗是無法從日常生活抽離。

大陸抗日戰爭史研究會會長謝蔭明表示，「2000年民進黨上台後，試圖去中化，取消光復節假期。教科書方面也淡化日本統治時期對台灣各方面的壓迫和殖民統治歷史。」這不是一個簡單的文化去留的問題，海峽兩岸民眾都要保存高度的警惕。

受疫情影響，座談會採取線上線下舉行，中國人民抗日戰爭紀念館和台灣抗日誌士親屬協進會主辦，中國抗日戰爭史學會、北京中國抗日戰爭史研究會和北京和平教育基金會協辦，由抗戰館副館長賴生亮主持。與會者有大陸台盟中央宣傳部、北京市委宣傳部、市台辦出席；來自台灣有中華兩岸和平發展聯合會、世新大學通識中心等單位，主要聚焦當年抗日戰爭上重大事件和重要人物等議題。