澳洲防長：如中國武力犯台　將與美國同進退

▲澳洲兩棲攻擊艦坎培拉號（L02）。（圖／澳洲海軍）



文／中央社記者丘德真雪梨25日專電

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，面對中國可能會以武力侵犯台灣，澳洲將堅持與美國同進退。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）昨天播放杜登接受專訪影片，問及澳洲是否將與中國爆發戰爭，杜登說，這是該由中國回答的問題。

杜登表示，中國在過去幾年來持續清楚地表明對台灣的意圖；他透露，澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee）在過去6年來，已持續關注中國可能武力犯台的問題。

杜登提到，同樣地，美國已清楚表明對台灣的態度。

杜登說，沒有人希望爆發衝突。但他認為，從中國對付香港的方式看來，顯示中國已決定要進一步對付台灣。

他說，中國究竟是否採取戰爭手段，這是中國才能回答的問題；至於美國將要如何反應，澳洲都會與美國同進退。

杜登解釋，澳洲與美國有著長達70年的盟友關係；澳洲人口僅2500萬，必須務實地與最友好的國家維持盟友關係。

他說，澳洲的盟友除了美國、英國、加拿大和紐西蘭外，還與美國、印度和日本組成「四方安全對話」（Quad）；此外，澳洲、美國與東南亞國家協會（ASEAN）也有緊密關係。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今年5月初向當地媒體表示，澳洲政府對台灣政策將堅定不變；如中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友的承諾。

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