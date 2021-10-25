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美挺台灣有意義參與聯合國活動　崔天凱：我們不會讓它得逞

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

▲中國前任駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國第2758號決議於10月25日滿50年。美國國務院亞太副助卿華自強近日稱，台灣頻頻被排除在聯合國活動外，就是因為中國錯誤使用2758號決議，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。對此，中國前任駐美大使崔天凱25日在北京表示，「美國操弄台灣問題的意圖不會得逞，我們不會讓它得逞。」

據《中新網》報導，針對美方近期稱，「希望幫助台灣『有意義地』參與聯合國活動。」崔天凱表示，這完全是逆歷史潮流而動，完全不顧「聯合國2758號決議」究竟說了什麼。

崔天凱指出，50年前通過的「聯合國2758號決議」已經說得清清楚楚，世界上只有一個中國，「其實美國人當時也認了，現在為什麼要『翻案』，其實另有所圖。但是這個意圖是不會得逞的，我們是不會讓它得逞的。」

崔天凱強調，今天的聯合國跟50年前是不一樣的，不再是少數幾個大國可以說了算。聯合國70多年應該有一個新的開始，世界秩序也應該走向越來越公平合理的方向。

聯合國第2758號決議是在1971年通過，內容重點為，「承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從其在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。」

此後中華人民共和國以2758號決議阻止台灣參與聯合國體系，但台灣政府主張，此決議只處理中國在聯合國的代表權，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分，是中華人民共和國刻意濫用該決議，施壓聯合國排除台灣人民參與聯合國體系。

中國多次表態，聯合國大會通過2758號決議，中華人民共和國在聯合國的席位和一切合法權利得以恢復，聯合國及其所屬機構驅逐了台灣當局的代表；台灣作為中國領土不可分割的一部分，根本沒有資格加入聯合國。

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