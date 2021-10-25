若中共武力犯台「將改變21世紀」　美參議員：對台支持堅若磐石

▲蘇利文曾於6月旋風訪台，同行者包括參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）及美國總統拜登好友昆斯（Chris Coons）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國參議院軍事委員會成員蘇利文（Dan Sullivan）警告，如果中共武力犯台，將意味著世界格局根本性變化，如同1914年8月爆發第一次世界大戰後，改變20世紀格局一樣「改變21世紀」。但他也指出，在2黨議員、上屆與本屆政府的努力下，「對台灣的支持堅若磐石，而且還在成長中，我認為這也很重要。」

《美國之音》報導，國際共和學會（IRI）主席蘇利文19日在年度自由獎典禮上提到，台灣位處世界格局核心，是一個擁有法治、自由選舉且經濟繁榮的華人民主社會，卻讓北京備感威脅。但是，美國國會1979年通過的《台灣關係法》明確表示，美國將把「任何決定台灣未來的非和平手段」視為對西太平洋和平及安全的威脅，以及嚴重關切的問題。

蘇利文指出，如果中共野心實現，將把強權與獨裁模式輸出他國，打造出不受質疑與挑戰的強權統治環境，甚至分化、瓦解其他民主國家的同盟關係，進一步削弱美國地位。他強調，台灣不是「國際強權競爭的的邊緣問題，而是自由及暴政之間的前線……就像冷戰時期的西柏林，讓人們認識到這一點非常重要。」

蘇利文呼籲民主國家團結，以維持在台灣等地看見的民主精神與實踐，「確保獨裁入侵在21世紀也將失敗」。他被問及，如果北京犯台，華府是否準備派兵時回答，這仍有待觀察，「這目前是一件模稜兩可的事情，但我認為，我們作為一個國家，以及其他國家，都必須做好準備。」

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