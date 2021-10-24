台灣不是第2個香港！3優勢已成中國威脅　美官員警告北京別動武

▲蘇利文警告中國，不要將台灣當成下一個香港，若想實現統一，必須以和平的方式來完成。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國參議院軍事委員會委員蘇利文（Dan Sullivan）日前在國際共和學會（IRI）上發表談話時，重申美國將維護台灣不受侵犯，並警告中國「不要以為台灣是下一個香港」、「想實現統一就必須以和平的方式來完成」。

綜合《美國之音》與福斯新聞報導，蘇利文表示，台灣此刻正處於生死存亡的關頭，因為權勢滔天、野心勃勃的中國試圖吞併台灣，並已對台灣構成巨大威脅；美國的《台灣關係法》明確指出，任何要以非和平手段來決定台灣未來的行為都將威脅西太平洋地區的和平穩定，美國對此表示重大關切。

擁有法治和自由選舉、經濟繁榮的台灣，證明了中國的專制並不是唯一的施政模式，因此中國才會感到威脅，並可能在實現統一野心後，將強權與獨裁模式輸出到他國，為其強權統治創造一個不受挑戰的大環境，同時分化並瓦解美國與其他民主國家之間的同盟關係，削弱美國的國際地位。

蘇利文在接受《美國之音》的採訪時表示，他密切關注香港的局勢，且自香港主權移交給中國後，香港的法治、言論自由、選舉自由基本上都消失了，「我必須警告中國，不要將台灣視為第二個香港，也不要以為你們能將香港的那一套運用在台灣或其他地方，如果你們想實現統一，就必須以和平的方式來完成」。

他強調，若中國對台動武，那就代表世界的格局已發生根本性的變化，「台灣問題絕不是大國競爭下的附帶事件，而是暴政與自由之爭的前線，它的地位在某種程度上就如同上個世紀在冷戰中對抗蘇聯的西柏林，因此無論是美國的民主黨或共和黨議員，都認可政府應繼續支持台灣。」

當《美國之音》詢問蘇利文，美國是否會在中國武力犯台時出軍協助時，他回答道，「必須視情況而定，但美國，乃至其他國家，毫無疑問地都應為此做好準備。」

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