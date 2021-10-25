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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「和蔡英文不是隊友是友隊」　陳柏惟：她是台灣隊聯軍的大隊長

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，依《公職人員選舉罷免法》規定，罷免投票結果公告日起3個月內應完成補選投票。陳柏惟25日受訪時，一席「蔡英文不是隊友」、希望台灣基進能派人的說法惹議，對此，他解釋，自己和蔡英文分屬不同政黨，不是隊友而是友隊，「我們聯軍組成台灣隊，蔡英文總統是台灣隊聯軍的大隊長、總教練。」

▲▼立法院外交及國防委員會 立委陳柏惟堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

陳柏惟指出，蔡英文是台灣隊的大隊長，但這是場罷免針對自己而來的比賽。今天回到立法院繼續工作，「對於稍早不同政黨不同隊伍的說明，造成大家的誤解，甚至引來有心人，這邊要特別說明一下。」

陳柏惟表示，開票當天，有接到蔡英文致電，鼓勵自己不要喪氣、繼續努力，「我也用非常元氣的精神向蔡總統問好，並且保證一定會繼續為台灣奮鬥。」

陳柏惟說，雖然自己和蔡英文分屬不同政黨、不同隊伍，不是隊友而是友隊，但有時我們聯軍組成台灣隊，蔡英文是台灣隊聯軍的大隊長、總教練，「但這場比賽是台基的比賽，我是台基的一名投手，沒能拿出好表現，我要負全責。」

陳柏惟指出，也要藉這個機會，向想要挑撥台灣隊各聯隊關係的人說，你們絕對不會成功的，「蔡英文簽名為我加油打氣的球棒，一直都懸掛在我的烏日服務處裡，為了台灣，我們會繼續用全力投出每一顆球、揮每一次棒。」

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