綠營喊調高罷免門檻　朱立倫：昨天嫌高、今天又嫌低？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，民進黨政治人物紛紛喊提高罷免門檻。對此，國民黨主席朱立倫今（25日）受訪時怒嗆，「（民進黨）昨天嫌罷免門檻過高、今天又嫌門檻過低，只要罷免對象是國民黨，就覺得門檻越低越好，如果罷免對象是綠營，就門檻越高越好，哪有這麼回事？」

朱立倫表示，民進黨的翻桌不是新聞，民進黨的民主就是鴨霸式的民主，只要罷免對象是國民黨，就覺得門檻越低越好，如果罷免對象是綠營，就門檻越高越好，哪有這麼回事，不要忘了這次就算依據2016修法前最高門檻，陳柏惟還是被罷掉。

針對無黨籍立委林昶佐呼籲適可而止，朱立倫回應，每位民代真正要面對的是選區的選民，不論是疫情、或疫苗、紓困，還有平常對選民的服務，這才是關鍵重點，不要一開口就要搞抗中保台、意識形態，這樣的立委、民代一定會被罷免掉。

總統蔡英文在罷韓成功時說台灣民主往前走一步，陳柏惟遭罷免後說台灣民主還要加強。朱立倫對此回擊，「只要對民進黨有利就叫民主向前，只要對民進黨不利的叫民主要反省檢討，真正傷害民主的是民進黨」，如果蔡英文今天能真正瞭解台中第二選區民眾關心的民生議題，就不會說出這麼荒謬的說法。

至於陳柏惟留下台中第二選區的補選遺缺，朱立倫說，一定會尊重在地民意，以民意為最重要的依據，他會跟地方，包括黨部相關同仁討論後決定。

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