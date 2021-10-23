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陳柏惟罷免案通過！首吐未來動向　喊話顏寬恒：請善待你的選民

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

記者游瓊華、白珈陽、陳韻如／台中報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案於今（23）日下午6時許結束，而最終開票結果出爐，台中市選委會宣布同意票數為77899，不同意票數為73433，刪Q罷免案通過。稍早，陳柏惟接受媒體聯訪表示，「自己並沒有輸」，並向支持者選民喊話，下一次一定會再拿回來，最後也對顏寬恒喊話，「未來請善待選民，對他們好一點」。

陳柏惟聯訪時表示，自己在選前多少會聽別人分析，不過大家最關心罷免方有沒有25%的實力，而民主的表現就是要做自己不後悔的事，今天投票的結果也是大家努力來的結果，「我們盡力了」。陳柏惟強調，他沒有輸，且這1年9個月的日子來，他也獲得很多不一樣的經驗，也讓整個台灣基進黨得以成長。

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

對於未來的動向，陳柏惟則表示，目前還沒有想法，但首要的任務，是要去跟支持者一一道謝，感謝他們對他的支持，不過比較多的會是私人拜訪，並非大張旗鼓。

此外，陳柏惟也對顏寬恒喊話，既然罷免方達成目的了，還有下一次的補選，不管是誰都應該要善待自己的選民，應該要跳脫先檢查顏色再決定是否服務的心情，因此呼籲顏寬恒，「未來請善待選民，對他們好一點，希望今天之後，我們就回到過去一樣的日子」。

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