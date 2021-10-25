陳柏惟坦言投完不同意罷免掛急診　「3天內只睡5、6個小時」

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟25日表示，自己在10月21日走了13小時、22日走了14小時，中間只睡了1個小時，接著22日晚上又有晚會，所以在23日投完票後很不舒服，到了醫院掛急診，經醫生診斷有頭痛、血壓過高、嘔吐等症狀，「不過我們不打算拿這個做新聞」。

台中市第二選舉區（ 沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，台灣基進黨也失去在立法院唯一的立委席次。

陳柏惟25日在立法院受訪時坦言，自己的確在23日有進到醫院，因為他在21日走了13小時、22日走了14小時，中間只睡了1個小時，接著22日晚上又有晚會，所以在23日投完票後很不舒服，就到了醫院掛急診，「不過我們不打算拿這個做新聞」。

陳柏惟透露，經過醫生的診斷，他有頭痛、血壓過高、嘔吐等症狀，「我那3天內，好像只睡5、6個小時而已」。

面對最後幾天的立委任期，陳柏惟則認為，「現在的日期要著墨什麼東西，如果真的講得出來，應該都不會完成」，自己現在做的每件事情，都要找到相應的同事們，想辦法把它繼續完成下去，「一個禮拜能完成什麼事，機會也不高」。

陳柏惟也說，很多人在問他的下一步，現在只是一勝一敗、還有第三場，「所以在第三場打完之前，根本沒有下一步的思考空間」，而自己還有7萬3400多票的不同意票，希望團隊繼續在地方經營、為台灣發聲。

陳柏惟強調，「我現在講下一步，那都是別人的討論，都不會是我的決定」，自己的下一步，就是要把第三場補選打完。

談及部分民進黨立委喊出要修正罷免門檻，陳柏惟表示，這就跟下棋一樣，「大家規則講好就開始下，不要下到一半改規則，我的案子過程裡面，我也沒有要求改規則」，下完一局大家要討論很正常，但是自己沒有特別想要改什麼規則。

不過，陳柏惟也說，還是要感謝團隊、友軍及所有支持者，看到不同意罷免的數字非常高，他是真的覺得很意外，「真的在局內看，沒有一天會感受到7萬3這種數字，最後突然跑出來，真的是衷心感謝」。