　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

▲▼陳柏惟遭罷免，林昶佐籲朱立倫適可而止。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲陳柏惟遭罷免，林昶佐籲朱立倫適可而止。（圖／翻攝林昶佐臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。而國民黨也將戰場轉向林昶佐罷免案，對此，黃暐瀚表示，2016年時代力量提出下修罷免門檻，「當初說門檻不要，現在卻變成倫哥不要！」

黃暐瀚表示，2016年時代力量提出下修罷免門檻，當然負責提案說明的立委是林昶佐。當年時代力量提出的版本，還不是門檻降到1/4，而是直接「簡單多數決」。也就是說，不用什麼七萬三低標，只要票數多過反對，幾千票就得下台，「當初說門檻不要，現在卻變成倫哥不要！」

立法院院會2016年三讀通過《公職人員選舉罷免法部分條文修正案》，除刪除罷免活動不得宣傳外，罷免提出門檻由總選舉人總數2%降至1%，連署門檻由總投票人數13%，下修至10%，罷免通過門檻由投票率二分之一、同意票過半，改為同意票大於總選舉人的四分之一。

當時時代力量黨團的提案，主張取消同意門檻、採「簡單多數決」，只要同意票多於不同意票即通過。但親民黨團與民進黨則認為，為避免罷免權遭濫用，應保留同意門檻，但由現行二分之一下修至四分之一，最後表決未通過時代力量版本，仍保留四分之一門檻。

林昶佐昨質疑，台灣沒有蹉跎時間的本錢，不能一直內耗下去。所以我要再次請朱立倫冷靜思考、適可而止。「你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，這符合最大在野黨應有的價值立場嗎？符合台灣的利益嗎？」

對此，黃暐瀚指出，林昶佐昨天跳出來對國民黨主席朱立倫喊話，呼籲不要再仇恨動員，「現在說這個不會太晚嗎？」，黃表示，當年自己下修的門檻，罷免路上也已經有好幾個人說掰掰了，「林昶佐現在卻想縮，說得過去嗎？」

對於林昶佐跟朱立倫喊話，黃暐瀚表示，跟「倫哥」喊話有什麼用，提案罷免林昶佐的是「鄭大平」，又不是國民黨，「都在二階審查了，喊不要又有何用？」

對於林昶佐問政表現，黃暐瀚指出，當初疫情爆發，萬華被中央說成破口的時候，林昶佐就該跳出來幫萬華說話。因為全台灣只有林昶佐，可以幫萬華說話（唯一一席的立委），他卻跑去站在路邊迎接陳時中，還微微鞠躬，「這畫面萬華人看了不能忍，新仇舊恨要一次算清。」

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
金正恩爆遭政變　舊照比對見「驚人差異」
23歲女星爆當小三「正宮揭對話」　男方道歉留遺書
「這三區」防較大雨勢！　未來一週低溫探19度
人妻跳針逼讓座給「寶寶」！網一看傻眼：又多個媽寶
當年就是林昶佐提下修罷免門檻！　黃暐瀚一句話酸爆
女星住北京「一個月電費飆66萬」　只開3種電器
李宇柔今第3次開刀！　「腹部清創」引流綠大便
1神技3分鐘就約到BNT！　他嗨喊「我還挑診所」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4醫療院所違法標榜「用五倍券有優惠」　北市裁罰共21萬元

快訊／指揮中心最新示警「全球疫情回升」　Delta境外移入風險高

前桃園青年事務局長轉戰新北議員　顏蔚慈宣布參選三重蘆洲區

快訊／疫苗下週涵蓋率破7成！2205.7萬人已接種　到貨2650萬劑

快訊／蘇貞昌下令「加速國人打完2劑疫苗」　持續開放施打族群

陳柏惟坦言投完不同意罷免掛急診　「3天內只睡5、6個小時」

快訊／誰能接棒陳柏惟？　中選會曝補選資格「居住4個月以上」

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

謝國樑拋基隆青年就業計畫　免費提供5萬台GOGORO電動機車

陳柏惟被罷免下一個點名是他　林昶佐坦言還沒想好策略

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

4醫療院所違法標榜「用五倍券有優惠」　北市裁罰共21萬元

快訊／指揮中心最新示警「全球疫情回升」　Delta境外移入風險高

前桃園青年事務局長轉戰新北議員　顏蔚慈宣布參選三重蘆洲區

快訊／疫苗下週涵蓋率破7成！2205.7萬人已接種　到貨2650萬劑

快訊／蘇貞昌下令「加速國人打完2劑疫苗」　持續開放施打族群

陳柏惟坦言投完不同意罷免掛急診　「3天內只睡5、6個小時」

快訊／誰能接棒陳柏惟？　中選會曝補選資格「居住4個月以上」

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

謝國樑拋基隆青年就業計畫　免費提供5萬台GOGORO電動機車

陳柏惟被罷免下一個點名是他　林昶佐坦言還沒想好策略

小三突然人間蒸發　人夫提告追討821萬...法官：不用還！

看房先按鄰居門鈴打聽！網勸「拜託別擾民」這招超雷：一定被討厭

太神！3女兒全都「同月同日生」各差3歲　驚奇巧合曝光

看10次也沒發現！阮經天《艋舺》真是同性戀：演技超細膩

4醫療院所違法標榜「用五倍券有優惠」　北市裁罰共21萬元

快訊／指揮中心最新示警「全球疫情回升」　Delta境外移入風險高

柴柴玩到一半突遭封印「安靜10分鐘」　嫌姐救援太慢氣到奧嘟嘟

博美犬叼一疊鈔票「加速逃離」現場　媽傻眼：從哪發現的啦？

南瓜隧道、驚悚鬼屋又來了！「桃園南瓜萬聖節」3層樓裝置免費拍

莫名其妙被踢出Google Meet？主持人按下這功能「沒更新的人GG」　

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

游真快！誤闖鼻頭漁港的小海豹現蹤　動保處施援卻把牠嚇跑了

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

柯文哲嗆基捷「等反攻大陸再處理」　林右昌反擊了

1票換$30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

陳柏惟罷免案投票率創新高　他曝數據真相

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

刪Q後《選罷法》吵翻天！館長：別雙標輸不起

成功刪Q「深藍老爸」還是氣　台中人曝1關鍵

更多熱門

相關新聞

陳柏惟自喻大聯盟投手　轟國民黨「場內花錢補強，場外派假觀眾」

陳柏惟自喻大聯盟投手　轟國民黨「場內花錢補強，場外派假觀眾」

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。依照《公職人員選舉罷免法》規定，罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。陳柏惟以棒球賽比喻表示，雖然作為投手的自己不能再出賽，「但補選戰場要繼續為觀眾帶來一場好看的球賽」。對於被罷免，陳柏惟也直接開轟國民黨不斷在場內花大錢補強，場外派出假觀眾、輿論攻擊、檢討台基往事，還找回過去的傳奇選手坐鎮指揮。

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

關鍵字：

陳柏惟罷免基進黨蔡英文民進黨林昶佐時代力量韓國瑜朱立倫國民黨

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面