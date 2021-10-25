當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

▲陳柏惟遭罷免，林昶佐籲朱立倫適可而止。（圖／翻攝林昶佐臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。而國民黨也將戰場轉向林昶佐罷免案，對此，黃暐瀚表示，2016年時代力量提出下修罷免門檻，「當初說門檻不要，現在卻變成倫哥不要！」

黃暐瀚表示，2016年時代力量提出下修罷免門檻，當然負責提案說明的立委是林昶佐。當年時代力量提出的版本，還不是門檻降到1/4，而是直接「簡單多數決」。也就是說，不用什麼七萬三低標，只要票數多過反對，幾千票就得下台，「當初說門檻不要，現在卻變成倫哥不要！」

立法院院會2016年三讀通過《公職人員選舉罷免法部分條文修正案》，除刪除罷免活動不得宣傳外，罷免提出門檻由總選舉人總數2%降至1%，連署門檻由總投票人數13%，下修至10%，罷免通過門檻由投票率二分之一、同意票過半，改為同意票大於總選舉人的四分之一。

當時時代力量黨團的提案，主張取消同意門檻、採「簡單多數決」，只要同意票多於不同意票即通過。但親民黨團與民進黨則認為，為避免罷免權遭濫用，應保留同意門檻，但由現行二分之一下修至四分之一，最後表決未通過時代力量版本，仍保留四分之一門檻。

林昶佐昨質疑，台灣沒有蹉跎時間的本錢，不能一直內耗下去。所以我要再次請朱立倫冷靜思考、適可而止。「你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，這符合最大在野黨應有的價值立場嗎？符合台灣的利益嗎？」

對此，黃暐瀚指出，林昶佐昨天跳出來對國民黨主席朱立倫喊話，呼籲不要再仇恨動員，「現在說這個不會太晚嗎？」，黃表示，當年自己下修的門檻，罷免路上也已經有好幾個人說掰掰了，「林昶佐現在卻想縮，說得過去嗎？」

對於林昶佐跟朱立倫喊話，黃暐瀚表示，跟「倫哥」喊話有什麼用，提案罷免林昶佐的是「鄭大平」，又不是國民黨，「都在二階審查了，喊不要又有何用？」

對於林昶佐問政表現，黃暐瀚指出，當初疫情爆發，萬華被中央說成破口的時候，林昶佐就該跳出來幫萬華說話。因為全台灣只有林昶佐，可以幫萬華說話（唯一一席的立委），他卻跑去站在路邊迎接陳時中，還微微鞠躬，「這畫面萬華人看了不能忍，新仇舊恨要一次算清。」