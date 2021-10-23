英倫對決「陳柏惟罷免」首勝　朱立倫：1218公投向民進黨投不信任票

▲朱立倫針對陳柏惟罷免案發表談話。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，這也是國民黨主席朱立倫就任的首場勝利，朱立倫稍早發表談話時表示，這是一場台灣民主的勝利，而接下來將全力以赴面對年底的4項公投，號召全民站出來，為全國民眾對行政院長蘇貞昌、民進黨政府的不信任投票。

陳柏惟罷免案在藍綠強力動員下，創下破紀錄的51.72％投票率，最終以7萬7899的同意票成功罷免。而此次罷免案全國關注，總統蔡英文二度在民進黨中常會上力挺陳柏惟，朱立倫就任黨主席後，也多次親自下台中掃街，形成藍綠「英倫」對決。

對於罷免投票結果，朱立倫表示，他要向7萬8千名台中的鄉親表達最高敬意，不畏懼執政黨打壓、不畏懼任何的污名化指控，今天站出來勇敢地用選票表達在地民意，共同完成罷免，「這是一場在地鄉親的勝利，台灣民主的勝利，也是全國民眾都在看的 人民的勝利！」

朱立倫表示，國民黨永遠站在民眾這邊，他聽到很多阿公阿嬤、爸爸媽媽強調，台灣最美的是傳統的美德，不是只有民進黨口中的進步價值，今天鄉親基於在地力量及傳統美德的堅持站出來投票，遺憾的是過程中民進黨蔡總統、蘇貞昌、民進黨立委，用分化、對立、惡意、指控國民黨的方式，甚至想要把這場選戰變成抗中保台的罷免選戰，可以不要再如此了嗎？

朱立倫表示，民意已經告訴大家，如果永遠都搞抗中保台這一套，永遠心中只有用意識形態、政黨對立方式，而沒有去思考立委有沒有堅定站在民意，有沒有為民眾最在意的空汙、反萊豬、毒品問題，民眾今天用在地力量去展現，我們表達敬意。

朱立倫表示，接下來國民黨要面對4項公投，我們會全力以赴、一步一腳印，讓台灣民眾了解今天對於執政黨長期執政不力，12月18日要站出來投下公投票，這也是對蘇貞昌院長、民進黨政府的不信任投票，國民黨會全力以赴。