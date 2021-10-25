快訊／誰能接棒陳柏惟？　中選會曝補選資格「居住4個月以上」

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免，所屬台中第二選區立委補選將於3個月內補選。中選會表示，根據《公職人員選舉罷免法》第15條規定，有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，於選舉公告發布後，遷入各該選舉區者，無選舉投票權與被選舉權。

台中市第二選舉區（ 沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，台灣基進黨也失去在立法院唯一的立委席次。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第91條規定，罷免案投票結果，應由選舉委員會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。

另同法第15條規定，有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人。前項之居住期間，在其行政區域劃分選舉區者，仍以行政區域為範圍計算之。但於選舉公告發布後，遷入各該選舉區者，無選舉投票權與被選舉權。

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