「國民黨當年進口萊牛」　蘇貞昌：如今卻說萊豬是毒豬

記者陶本和／台北報導

面對國民黨揚言強攻年底四項公投，行政院長蘇貞昌25日表示，公投是對事的決定，應該就事論事，當年國民黨開放萊牛，卻把萊豬描述成毒豬，還說要親美；而核四重啟不可能，核廢料也無法圓滿處理，所以公投不應淪為政治運作。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



蘇貞昌表示，台灣是外貿的國家，東西要賣給外國，也不能禁止別人的東西進來，當年國民黨開放符合國際標準的萊牛，卻把萊豬描述成毒豬，還說要親美，就顯得矛盾。

另外，蘇貞昌指出，經濟發展台灣已是11年來最好，經濟民生方面需要用電，不能要馬兒跑卻不給馬吃草，不能要用電卻反對發電。他說，核四已經封存，浪費好幾千億，核一、核二就在新北，新北也說要安全。

蘇貞昌強調，核廢料目前都無法圓滿處理，所以重啟核四根本不可能，他認為公投應該就事論事，不應該淪為政治運作，這會比較可惜。

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