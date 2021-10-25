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快訊／疫苗下週涵蓋率破7成！2205.7萬人已接種　到貨2650萬劑

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌25日召開擴大防疫會議，針對國內外疫情概況與疫苗施打情形等相關議題進行討論。中央疫情指揮中心於會中向蘇貞昌表示，目前疫苗到貨量已超過2,650萬劑，國內疫苗接種人口涵蓋率為67.2%，已施打2,205.7萬人次，接種人口涵蓋率可望於10月底超過7成，為擴大並加速提高完整接種兩劑疫苗之涵蓋率，指揮中心將持續開放預約平台之第二劑施打族群。

在會議中，指揮中心向蘇貞昌表示，目前全球疫情小幅回升，Delta變異株於未落實公衛措施之國家持續傳播，又以未接種疫苗族群為主要染疫重症病例，且須關注秋冬季節到來對疫情所產生之影響；而國內本土疫情處於低點，社區風險穩定控制中，惟境外移入病例檢出變異株以Delta為主，我國發生境外移入病例風險仍高，故建議持續落實邊境嚴管及變異株監測。

指揮中心表示，目前疫苗到貨量已超過2,650萬劑，國內疫苗接種人口涵蓋率為67.2%，劑次人口比為94.14（劑／每百人），已施打2,205.7萬人次，接種人口涵蓋率可望於10月底超過7成，為擴大並加速提高完整接種兩劑疫苗之涵蓋率，指揮中心將持續開放預約平台之第二劑施打族群。

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