蘇貞昌視察疫苗接種站　「請民眾多體諒醫護、工作人員」

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者陶本和攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌今（24日）在衛生福利部長陳時中陪同下，視察中正紀念堂疫苗接種站，蘇貞昌表示，要向所有犧牲假日、持續服務民眾的醫護、行政、社工夥伴們表達政府最深的感謝，「也請民眾耐心等候之餘，多體諒接種現場的工作人員。」

隨著自購和國內外捐贈的疫苗到貨，我國疫苗總數累積約2653萬劑，指揮中心特別在台北開設六處疫苗施打站。從中正紀念堂、華山、臺灣當代文化實驗場、中油中崙停車場、衛福部和交通部的一樓大廳，都有來自北榮、三總、部立臺北醫院的醫療團隊。

蘇貞昌表示，中央和地方合作，來為更多市民接種疫苗。今天早上，自己也來到中正紀念堂接種站的現場，向所有犧牲假日，持續服務民眾的醫護、行政、社工夥伴們表達政府最深的感謝。

蘇貞昌指出，這是目前最大的施打方案，有超過四百萬人符合預約資格，整個醫護團隊、指揮中心、地方政府，都需要團結克服很多難題，「要對所有醫護、工作夥伴表達最大的謝意，也請大家耐心等候之餘，多體諒接種現場的工作人員。」

對於稍早發生芮氏規模6.5的地震，蘇貞昌表示，已要求各部會持續回報各地狀況，也請各位國人同胞注意安全，留意餘震發生的可能性。