中央協助開「中正紀念堂接種站」　蔡炳坤：北市可接手

▲中央加開5個BNT接種點，圖為中正紀念堂。（圖／中央流行疫情指揮中心提供，下同）

記者袁茵／台北報導

為解決北市第12輪疫苗第一階段預約爆量問題，指揮中心加開5個施打站，共計增加4.5萬可預約疫苗量，其中以中正紀念堂接種量為最大，每天可打5120劑，拚5天接種2.6萬劑。台北市副市長蔡炳坤表示，已與文化部李永得討論，由於中正紀念堂是暫時使用，如果願意提供出來，「北市可以接手。」

台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市勞動局長陳信瑜24日下午出席台北移工學校啟動記者會。針對200多名大安區民眾透過區公所平台預約第二劑莫德納，依規定時間抵達診所，卻無法接種一事，蔡炳坤回應，65歲以上民眾是透過民政局電話造冊後交給衛生局，衛生局有一部分名冊沒交給醫院，在工作上有疏忽。

蔡炳坤指出，當天快速將名冊送過去，後來接種也順利，不過仍有查到部分民眾受影響，所以有一一打電話通知給沒接種疫苗的民眾，讓這些人補打疫苗，目前都在積極處理當中。

被問到中央加開中正紀念堂接種站，是否解決北市疫苗量能問題？蔡炳坤說，24日上午有代表柯文哲與行政院長蘇貞昌一同關心市民在中正紀念堂接種疫苗，當時行政院、衛福部、疾管署的人都在現場，他有特別把北市問題提出來做討論。

蔡炳坤提及，北市醫療量能足夠，衛福部長陳時中已有答應，接下來中央開設第13期疫苗前，可以事先跟台北市政府討論一下，並滿足市民接種需求的量能。

蔡炳坤表示，自己也有跟文化部長李永得討論，由於中正紀念堂是暫時使用的，如果願意提供出來，「北市可以接手。」基層診所表達診所量能足夠，也可以承擔接種任務。