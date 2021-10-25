刪Q後綠營要修罷免門檻？　蘇貞昌：內政部可以多聽多整理

記者陶本和／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票通過，而民進黨立委許智傑則拋出提案將罷免門檻改為35%的看法。對此，行政院長蘇貞昌25日表示，選制制度經過一次次運作，哪些地方可以更好，內政部可以多聽各方意見、多多整理。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



台中市第二選舉區（ 沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，台灣基進黨也失去在立法院唯一的立委席次。

許智傑24日受訪時表示，選罷法確實還有需要討論的空間，但他不支持改回以前「雙二一」（投票率過半、同意票也超過二分之一）的鳥籠制度，一般選舉投票率7成左右，因此希望提案將罷免門檻改為35%，這樣比較務實，希望大家能夠廣泛討論，找出更合適、更務實的罷免制度。

對於陳柏惟的罷免案，蘇貞昌表示，他第一時間有打電話給陳柏惟，替他惋惜加油，鼓勵他人生路很長，並以自己的人生起伏給他參考，且提到2018年落選時，陳柏惟也有去看蘇貞昌。

蘇貞昌認為，陳柏惟在這次罷免案的選戰中，整體的選舉結果表現滿好的，他對於陳柏惟的未來是有信心的。

另外，有關選舉制度的討論，蘇貞昌表示，經過一次又一次的運作，是不是哪些地方可以更好，主政機關是內政部，可以多聽各方意見，多多整理讓它完整才好。

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