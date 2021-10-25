罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委，也引起外界對罷免門檻的討論，對此，資深媒體人黃光芹表示，民進黨有人亂了方寸，想把低門檻上修回來，但他們應該聽民進黨總召柯建銘的金玉良言：「不能昨天輸了，今天就翻桌!」

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票通過，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，對於罷免門檻，民進黨立委許智傑24日坦言，選罷法確實還有需要討論的空間，但他不支持改回以前「雙二一」的鳥籠制度，因此希望提案將罷免門檻改為35%，台南市長黃偉哲、立委王定宇也稱，選罷法有檢討、改進的空間。

對於民進黨罷免門檻的討論，黃光芹表示，當初罷免案下修門檻，一堆人一窩蜂，只有柯建銘總召金玉良言：「不能昨天輸了，今天就翻桌！」如今陳柏惟被罷，民進黨有人亂了方寸，連年底4大公投都擺一邊，想把低門檻上修回來，柯建銘依然說一樣的話：「不能昨天輸了，今天就翻桌！」

黃光芹表示，政治的奧妙，不是人人都懂，這一點，民進黨人應該向柯建銘學習，「民進黨人早該聽柯建銘的！」

2016年底《罷免法》下修門檻後，共有四位遭到罷免，分別是屏東縣南州鄉壽元村的村長陳明倫、宜蘭縣員山鄉中華村的村長許正東，跟先前擔任高雄市長的韓國瑜和桃園市議員王浩宇。