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陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步：進入戰鬥位置

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳柏惟被罷免後，所屬的台灣基進黨表示迅速備戰。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者蘇木春台中24日電

台灣基進立委陳柏惟罷免案昨天通過，依規定須辦理補選，台灣基進黨今天表示，會很快就進入戰鬥位置；被點名民進黨補選人選的市議員陳世凱表示，應協助台灣基進奪回立委席次。

台灣基進立委陳柏惟罷免案昨天投票，同意票數7萬7899票跨過門檻，且多於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委。

接下來的補選，台灣基進黨是否會派出人選，陳柏惟今天接受媒體聯訪時表示，還是要廣泛討論合作，只要補選需要幫忙，他都會站出來。

台灣基進新聞部主任張博洋表示，當初所有的人都告訴陳柏惟，台中市第二選區是一個艱困、很有生命危險的選區，為了台灣的民主他還是願意站出來。

張博洋指出，這一次雖然遭受挫敗，「但是我們發的願很大，這一次挫敗只是稍微跌倒一下」，這個政黨會很快的就進入戰鬥位置，台灣的民主哪裡需要台灣基進，台灣基進就會在那裡。

陳柏惟團隊執行長李雨蓁，曾在民國107年參選高雄市議員落敗，被外界點名將代表台灣基進投入補選，她今天表示，補選的部分還沒有跟團隊與友軍討論，對於參選她不會害怕、不會畏戰。

民進黨在台中市第二選區有6席市議員，其中市議員陳世凱曾與國民黨籍前立委顏寬恒競選立委，皆以些微差距落敗，也成為這次補選被點名的熱門人選。

陳世凱今天接受電話訪問時表示，目前罷免投票剛結束，民進黨應與台灣基進充分討論合作，協助台灣基進奪回這一席立委。

依照選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

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