民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣激進立委陳柏惟遭到罷免後，民進黨政治人物紛紛喊提高罷免門檻。擔任立法院內政委員會本會期召委的國民黨立委林為洲在臉書揭露，當初提案修低門檻的是高雄市長陳其邁，「理性討論，送案來內政委員會，我們會接招，我在內委會等你們。」

台中市第二選舉區（ 沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，台灣基進黨也失去在立法院唯一的立委席次。

對於陳柏惟遭到罷免，民進黨政治人物紛紛質疑罷免門檻，台南市長黃偉哲認為，罷免案結果不盡理想，未來選罷制度門檻值得進一步思考；立委許智傑24日更直言，希望提案將罷免門檻改為35%。

更值得注意的是，總統蔡英文23日晚間除了在臉書除透露已親電陳柏惟，為對方打氣外，她也表示「台灣是民主國家，面對罷免案的結果，我們尊重。而這段時間以來的幾次罷免投票，也讓我們感受到，對於民主的發展，還有很多需要大家繼續努力的地方。」

針對民進黨擬調高罷免門檻，擔任立法院內政委員會本會期召委的林為洲揭露，當初提案修低門檻的是陳其邁，「理性討論，送案來內政委員會，我們會接招，我在內委會等你們。」

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