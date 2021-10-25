　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

▲▼民進黨全代會,陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣激進立委陳柏惟遭到罷免後，民進黨政治人物紛紛喊提高罷免門檻。擔任立法院內政委員會本會期召委的國民黨立委林為洲在臉書揭露，當初提案修低門檻的是高雄市長陳其邁，「理性討論，送案來內政委員會，我們會接招，我在內委會等你們。」

台中市第二選舉區（ 沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委罷免案23日落幕，同意票數以7萬7899票跨過門檻，且多過於不同意票，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，台灣基進黨也失去在立法院唯一的立委席次。

對於陳柏惟遭到罷免，民進黨政治人物紛紛質疑罷免門檻，台南市長黃偉哲認為，罷免案結果不盡理想，未來選罷制度門檻值得進一步思考；立委許智傑24日更直言，希望提案將罷免門檻改為35%。

更值得注意的是，總統蔡英文23日晚間除了在臉書除透露已親電陳柏惟，為對方打氣外，她也表示「台灣是民主國家，面對罷免案的結果，我們尊重。而這段時間以來的幾次罷免投票，也讓我們感受到，對於民主的發展，還有很多需要大家繼續努力的地方。」

針對民進黨擬調高罷免門檻，擔任立法院內政委員會本會期召委的林為洲揭露，當初提案修低門檻的是陳其邁，「理性討論，送案來內政委員會，我們會接招，我在內委會等你們。」

其他人也看了這些新聞...

► 英倫對決「陳柏惟罷免」首勝　朱立倫：1218公投向民進黨投不信任票
► 刪Q罷免案通過！　陳柏惟後台「超落寞身影照」曝光
► 分析／陳柏惟悲情牌失效　蔡英文出手「激化仇恨」反衝高投票率

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
快訊／10點開搶BNT！排隊「1→8分鐘」網崩潰：卡死了
快訊／「蔡英文不是我們的隊友」　陳柏惟盼基進派人參加補選
《魷魚》辣妹兵野外解放「渾圓雪乳」　網喊：想參賽
罷免門檻下修是「潘朵拉盒子」　她喊：民進黨早該聽柯建銘
鄧佳華又被冷凍！2字惹毛連千毅：他失控了
江俊翰拋震撼彈：是時候該走了！　曬背影道別
快訊／20號颱風「瑪瑙」生成！最新路徑曝光
11／2後會降一級？　陳時中秒給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

醫療量能達29萬！第二階段「疫苗需求量僅18萬人」　北市：盼多加人

快訊／「蔡英文不是我們的隊友」　陳柏惟發聲要基進派人補選立委

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

游真快！誤闖鼻頭漁港的小海豹現蹤　動保處施援卻把牠嚇跑了

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

刪Q後林昶佐成罷免新目標　6.1萬票同意才算成功

1票換＄30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步：進入戰鬥位置

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

曾之喬直播脫衣..往內瞄：沒有很好看　起鬨拿出「柯佳嬿撞臉唐鳳照」XD

醫療量能達29萬！第二階段「疫苗需求量僅18萬人」　北市：盼多加人

快訊／「蔡英文不是我們的隊友」　陳柏惟發聲要基進派人補選立委

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

游真快！誤闖鼻頭漁港的小海豹現蹤　動保處施援卻把牠嚇跑了

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

刪Q後林昶佐成罷免新目標　6.1萬票同意才算成功

1票換＄30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步：進入戰鬥位置

智孝《魷魚遊戲》玻璃橋腳狂抖！「連7勝」全尖叫Haha傻眼飆髒話

正對士北科效益未發酵　顧立雄豪宅鄰居轉手賠820萬

開箱全台最早耶誕城！新登場Kitty大氣球、歐風小鎮免費拍到明年

快訊／10點開搶BNT！排隊「1→8分鐘」越等越久　網崩潰：卡死了

棄打潮「可能是不想打第2劑」！醫憂：覆蓋率未達7成「國境難開放」

快訊／第12輪莫德納開搶！指揮中心下午2點說明

醫療量能達29萬！第二階段「疫苗需求量僅18萬人」　北市：盼多加人

汐止小黃跨雙黃線超車擊落機車騎士　運將酒測值0.91！

珍珠、芋圓加好加滿！手搖飲限時2天「喊6字」免費加料

機械停車位能見度高「但很多人不敢停」！網哀嚎：超怕刮到輪框

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

政治熱門新聞

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

柯文哲嗆基捷「等反攻大陸再處理」　林右昌反擊了

游真快！誤闖鼻頭漁港的小海豹現蹤　動保處施援卻把牠嚇跑了

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

1票換$30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

陳柏惟罷免案投票率創新高　他曝數據真相

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

刪Q後《選罷法》吵翻天！館長：別雙標輸不起

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

成功刪Q「深藍老爸」還是氣　台中人曝1關鍵

新莊20樓「吊臂遭震斷」　侯友宜下令拆除

成功刪Q！Max：再沒有比他更差的政治人物

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

更多熱門

相關新聞

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委，也引起外界對罷免門檻的討論，資深媒體人黃光芹表示，民進黨有人亂了方寸，想把低門檻上修回來，但他們應該聽民進黨總召柯建銘的金玉良言：「不能昨天輸了，今天就翻桌!」

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步

關鍵字：

罷免陳其邁陳柏惟

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面