刪Q後林昶佐成罷免新目標　6.1萬票同意才算成功

記者黃翊婷／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，萬華中正區無黨籍立委林昶佐被認為是下一位最有可能被罷免的立委。根據2020年北市第五選區選舉人數24萬4748人估計，林昶佐罷免案二階連署門檻須達到當地選舉人數10％，也就是說要在60天內達到2萬4000份連署書才能進行罷免投票，最後需獲得6.1萬張同意票才算通過。

▲林昶佐曾南下台中力挺陳柏惟。（圖／林昶佐辦公室提供）

立委陳柏惟確定被罷免之後，許多鄉民直接點名，萬華中正區無黨籍立委林昶佐恐怕也會完蛋。本站先前報導，「罷免林昶佐二階連署書達3.3萬份 鍾小平：有信心通過！」內文指出，罷免林昶佐二階段連署於9日送抵台北市選舉委員會，台北市議員鍾小平跟領銜人鄭大平，一共蒐集3萬3000份連署書，遠遠超過2萬4000份的門檻。

而根據選罷法規定，在罷免案「提議」階段，提議人數門檻需達該選區1％以上；在罷免案「連署」階段，連署門檻需達該選區選舉人總數10％以上。

若以2020年北市第五選區選舉人數24萬4748人估算，林昶佐罷免案二階連署門檻須達到當地選舉人數10％，也就是說要在60天內達到2萬4000份連署書才能進行罷免投票，最後需獲得6.1萬張同意票才算通過。

▼鍾小平（右）等人送連署書到中選會。（資料照／記者屠惠剛攝）

林昶佐罷免案時間線

7月2日：林昶佐因環南市場群聚案惹議，引爆網路上的反對聲浪，台北市議員鍾小平、罷免領銜人鄭大平開始發起罷免活動。

7月12日：鍾小平公告罷免林昶佐開始行動。

7月19日：鍾小平與領銜人鄭大平、在地青年黃裕鈞一同到中選會送交第一階段連署書。

8月9日：台北市選舉委員會公文指出審查通過罷免林昶佐辦事處，發動第二階段連署罷免。

8月10日：連署案第一階段通過。

10月9日：第二階段送件完成。

至於罷免案是否能夠成立，中選會表示，台北市選委會正在依法查對連署人名冊，查對期間至11月18日，到時會正式公布結果。