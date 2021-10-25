「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

▲立委陳柏惟。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。對此，前國民黨立委孫大千表示，陳柏惟罷免案背後所代表的是台灣人民對民進黨的民怨，所以陳柏惟真的可以說是「成也蔡英文，敗也蔡英文」。

孫大千表示，在2020年立委選舉時，陳柏惟以一位外來子弟的身分，能夠在極短的時間內險勝對手，最主要的原因是當時蔡英文的氣勢如虹，只要和蔡英文攀上關係的候選人都可以一人得道，雞犬升天，「然而當台灣人民看破蔡英文政府手腳的時刻，就是神話幻滅的時刻。」

孫大千指出，年輕世代也是當時將陳柏惟一舉推上立委寶座的重要推手。民進黨一直錯把年輕世代當成鞏固自己政權的綠衛兵，卻不知年輕世代原本就沒有特定的藍綠屬性，「當民進黨防疫無能，施政混亂，年輕世代當然毫不猶豫地棄民進黨而去。」

兼任民進黨主席的總統蔡英文日前曾於中常會上表示，投票日就快到了，她請大家繼續關心，不要讓認真的人孤單。但陳柏惟仍難逃被罷免命運，對此，孫大千說，當陳柏惟罷免案成為民怨的出口，除了當事人陳柏惟應該反省之外，民進黨應該擔心的是，下一波滔天巨浪的民怨海嘯是否即將來襲。