「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

記者陳俊宏／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免後，國民黨下一個目標轉向無黨籍的立委林昶佐。對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志認為，林昶佐的罷免案不會通過，理由很簡單，台灣整個島打疫苗火力全開，疫苗供應和人民接受度沒有問題，「Freddy，安啦～～」

潘建志24日在臉書發文，引用台灣民意基金會每月持續做的民調指出，仔細看中央執政滿意度民調數字的連續變化，可發現數字是今年5月後才開始下降，最大原因不用說就是5月份那波大流行，上萬人感染、800人死亡，好幾個月三級警戒，生活不便，經濟衰退，發生這麼嚴重的事件，掉了8%的支持率，合理。

▼潘建志認為，林昶佐的罷免案不會通過。（圖／翻攝林昶佐臉書）

潘建志認為，林昶佐的罷免案不會通過，理由很簡單，台灣整個島打疫苗火力全開，疫苗供應和人民接受度沒有問題；除非發生別的重大事件，疫情不會再拉低中央執政滿意度，只要疫苗施打順利，疫情能穩定控制，滿意度還會慢慢往上拉，Freddy，安啦。

陳柏惟遭到罷免，林昶佐對國民黨主席朱立倫喊話，「冷靜思考，適可而止，你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，讓台灣社會有更大的裂縫能被中國介入，這符合最大在野黨應有的價值立場嗎？符合台灣的利益嗎？」

▼林昶佐要朱立倫「冷靜思考，適可而止」。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

林昶佐強調，「當然，你們若執意要繼續下去，我們不會有任何猶豫，我們會努力團結更強大的能量，阻擋你們拖垮這個國家。」

根據2020年北市第五選區選舉人數24萬4748人估計，林昶佐罷免案二階連署門檻須達到當地選舉人數10％，也就是說要在60天內達到2萬4000份連署書才能進行罷免投票，最後需獲得6.1萬張同意票才算通過。