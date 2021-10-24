2021東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

▲東港迎王祭典24日下午在鎮海公園舉行請王儀式 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3年1科的東港迎王平安祭典，今(24)日下午在東港鎮海公園進行請水儀式，來自全國信徒擠滿沙灘，相當熱鬧，經3次禮請儀式，確認本科由「封府」千歲代天巡狩，明天起7角頭鄉遶境儀式；30日遷王船遶境東港鎮內，31日凌晨2時在鎮海公園恭送「王船」。

今年迎王祭典，基於疫情考量只邀集鎮內的廟宇及陣頭參加，仍有高雄、屏東等地廟宇參宇，加上又是全台首個在解封後的國家級民俗活動，參與信眾相當多。

為今天請王儀式，昨晚由迎王祭典委員會大總理李瑞安等人在東隆宮溫王爺前以擲筊方式，請示本科蒞臨大千歲的姓氏。今天下午各神轎在鎮海公園沙灘集結，7角頭神轎轎班頭籤，輪流恭請王駕，並由大千歲轎班頭籤輪番上請王台，報寫大千歲姓氏。

▲▼縣長潘孟安(左)與東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉。

經3次請王儀式，於4時17分確認本辛丑正科代天巡狩「封」府大千歲，並經典務科長當場高喊「大千歲駕臨，燒金放炮」，頓時炮聲四起，讓現場熱起來。



同一時間，請王台上立即書寫「封」府大千歲姓氏的帥旗與帥燈、東隆宮代天府前旗桿升起；其他千歲神駕也在信眾的簇擁下，依序返回東隆宮，進行「過五王火」儀式，恭請王駕入府安座。

明(25)日起進行4天的東港鎮遶境活動，10月29日舉行王船法會、各角頭轎班參拜敬王，10月30日遷王船遶境東港鎮內，10月31日凌晨2時在鎮海公園舉行送王船儀式。