東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

▲馬英九前總統訪東港味益食品公司門市部 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港三年科迎王祭典今(24)日下午請水後展開為期8天活動，前總統馬英九(23)日低調到東港，提前誠心祝福東港迎王平安祭典圓滿成功，國泰民安，風調雨順；並在由東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉等人陪同，品嘗鎮內海鮮及旗魚蛋捲等加工相關產品，讚不絕口，並肯定東港人了不得，將漁產品加工外銷到訂有高規格檢驗的的歐盟地區。

馬英九前總統昨天是在全國及屏東縣民間友人陪同到東港來，提前祝福東港迎王祭典圓滿順利，中午到光復路的「阿榮坊食尚海鮮餐廳」午宴，品嘗東港海鮮產品，對餐廳師父料理功夫豎起大拇指按讚。

隨後，由安泰醫院榮譽院長蘇清泉陪同前往味益食品公司門市部，這家公司創立「有魚食堂」，這幾年在2代、3代通力合作下，結合網路行銷，建立品牌，包裝也融入文創設計，店內牆上訴說祖孫三代傳承的溫馨故事，近年來得獎不斷，榮獲屏東十大伴手禮、行政院雙語認證、優良服務商店，連續3年獲交通部觀光局友善旅遊服務「借問站」最佳熱情、最佳人氣獎。

由於今天是東港迎王平安祭典的第一天，公司第二代的謝貴蘭與團隊們，都穿著東港迎王的T恤，象徵東港人的凝聚力與團結力，並向馬前總統等人詳細介紹公司將鮪魚、旗魚等漁類加工製做成加工品賣到歐盟過程，讓馬前總統大為讚嘆。