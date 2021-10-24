地主自丟矽酸鈣板也不行　2男受委託遭現行犯逮捕

▲新埔分局查獲非法傾倒廢棄物，2名男子被遭依現行犯逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔分局日前接獲報案，位於關西鎮上橫坑路段疑遭傾倒廢棄物。員警前往查看，當場人贓俱獲，非法傾倒的陳姓男子也坦承不諱，全案依違反廢棄物清理法現行犯逮捕到案。

23日午後，新埔分局接獲民眾舉報，位於關西鎮上橫坑路段，遭不法民眾任意傾倒廢棄物，石光派出所員警前往了解，當場發現陳姓男子等2嫌正在進行傾倒作業，2人坦承受地主委託，將矽酸鈣板等廢棄物堆置傾倒於該地。警方則依涉嫌違反廢棄物清理法現行犯，將2人逮捕到案。

▲▼2名男子坦承，受地主委託將矽酸鈣板到在土地上。

新埔分局警也呼籲，廢棄物應依相關規定處理棄置，莫為省錢短視近利，而讓自己及鄉親承受土地、水源及生物污染帶來的嚴重危害，也感謝民眾即時通報，警力有限、民力無窮，即時通報遏止危害擴大，警民齊心守護這片土地。

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