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社會 社會焦點 保障人權

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘　女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一對男女疑似吵架，竟將白色自小客車停在大馬路上，穿著白上衣男子在大馬路上下跪，2人在路上拉拉扯扯，最後男子才站起來，一起開車離去，離去前女子還把吃過的麥當勞薯條、雞塊丟在路上，警方獲報到場，2人已開車離去，警調監視器後依法舉發，而隨意丟棄垃圾部分，則轉請環保局裁處。

▲▼高雄情侶吵架路邊下跪。（圖／東森新聞）

▲一對男女將車停在大馬路上，男子還下跪。（圖／東森新聞）

▲▼高雄情侶吵架路邊下跪。（圖／東森新聞）

▲2人當街拉扯。（圖／東森新聞）

警方4日凌晨2時多，接獲民眾報案稱高雄三民區澄清路與文樂街口有民眾將自小客車停路中，經巡邏警網到場時雙方已離去，但現場留了一地食物。經調閱監視器循線找到一名林姓女子，因與友人因不明原因停於路中，且發現將車內食物丟棄於路中後駕車離去。

▲車輛停於路中還亂丟食物，警依法通知釐清 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲車輛離去前還丟了一地垃圾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

根據監視器拍下，4日凌晨約1時58分左右，這台車就停在路中央，一男一女在大馬路上疑似吵架，男生還跪在路上，而女生則是站著，過了沒多久，女子自己也坐在地上，雙方談了一會兒後，女子一度想拉男子起來，但男子還是不肯，兩人就在大馬路上拉扯，過了約3分鐘，最後似乎溝通完畢，準備離去，就在上車時林女還從車上丟出吃過的麥當勞薯條、雞塊等一堆垃圾，隨即揚長而去。

但到底兩人關係為何和吵架原因，當事人不肯說明，不過警方針對該自小客車停放於路口妨礙人車通行部分將依《道路交通管理處罰條例》第56條予以逕行舉發，可處600元以上1200元以下罰緩；至於亂丟垃圾的部分，將檢附相關事證轉請環保局依權責裁處。

▼林女把吃過的麥當勞全丟在馬路上。（圖／東森新聞）

▲▼高雄情侶吵架路邊下跪。（圖／東森新聞）

▲▼高雄情侶吵架路邊下跪。（圖／東森新聞）

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