日增250噸堆置問題難解　南投縣向環保署借將挑戰垃圾宿疾

▲南投縣政府新任環保局長由李易書接任（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「觀光首都」南投每天垃圾產量高達250公噸，但長期缺乏焚化爐導致堆置問題嚴重，縣府環保局長方信雄日前轉任參議，原職由行政院環保署環境督察總隊科長李易書接任，他上任後表示將著手規劃透過縣市合作，解決南投的垃圾問題，並發展綠色再生能源，持續營造舒適、宜人的生活環境。

縣府於1日舉行新、卸任局長交接典禮，副縣長陳正昇擔任監交人，環境督察總隊長李健育、公害糾紛裁決委員會主任委員洪淑幸、廢管處處長賴瑩瑩、技監兼永續發展室執行秘書陳世偉等中央環保署官員都到場祝賀，場面熱絡。

方信雄任職縣府超過20年、曾轉任秘書長，因個人生涯規劃考量轉任縣府參議，陳正昇感謝他對環保業務長期的用心與領導，也指出南投縣是國內熱門旅遊地區，但因無垃圾焚化爐，不時傳出垃圾堆置和惱人臭味，甚至引發火災，為解決垃圾、廢棄物污染等問題，特別自環保署借將，希望藉由李易書過去在中央處理垃圾問題的經驗和長才，解決南投最棘手的垃圾問題。

縣府指出，李易書具台大環工碩士學位，歷任環保署技正、環境督察總隊科長等職務，擁有相當豐富的環境領導管理經驗。

李易書表示，目前縣內仍有不少垃圾堆置在草屯、南投、竹山和名間，上任後將立即協調可協助的縣市代為處理，逐步去化垃圾，並作好堆置區的管理和環境維護，也將加强宣導民眾垃圾分類和資源回收的觀念，落實垃圾減量政策，並建置自主垃圾處理設施，朝向綠能化的方式，同時達到解決處理垃圾舆發展綠色再生能源的雙重目標。

此外，針對近期有不法業者在南投任意棄置廢棄物，李易書指將應用目前最新的影像監控技術、24小時監看，並與檢調系統合作查緝不法、嚴懲嚴辦。