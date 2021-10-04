缺德熱褲妹找到了！男當街下跪她亂丟薯條垃圾　「6個字」嗆警

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名林姓女子與友人開車行經澄清路時，不明原因將車停下，並且就在大馬路上發生爭執，甚至對方還下跪，2人離去時還把車上的麥當勞薯條、雞塊和一堆垃圾丟在地上，警方調監視器後找到林女，她並不願意透露吵架原因，警方表示會依法開罰，她也表示，要開也沒關係。





▲▼一對男女將車停在大馬路上，男子還下跪。（圖／東森新聞）

警方4日凌晨2時多，接獲民眾報案稱高雄三民區澄清路與文樂街口有民眾將自小客車停路中，經巡邏警網到場時人車已離去，但現場留了一地麥當勞薯條、雞塊和垃圾。經調出監視器發現，2人下車後疑似吵架，白衣人則跪在路上，而女生則是站著，過了幾分鐘後，女子自己也坐在地上，隨後雙方還在大馬路上拉扯，最後2人準備要離去時，女子還從車上丟出麥當勞薯條、雞塊和一堆垃圾，隨即揚長而去。

▲白車停於路中，2人在大馬路上拉扯。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方聯繫上林姓女子時，她並不想透露友人身分，也表示雙方爭吵內容是他們的隱私，警方說明亂丟垃圾等行為會依法開罰，她一副還在睡覺的狀態，也無所謂的表示要開也沒關係，更不願到派出所來說明狀況。

▲要離去前還將車上的麥當勞丟落在地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方針車輛停放於路口妨礙人車通行部分將依《道路交通管理處罰條例》第56條予以逕行舉發，可處600元以上1200元以下罰緩；至於亂丟垃圾的部分，將檢附相關事證轉請環保局依權責裁處。

▼林女把吃過的麥當勞全丟在馬路上。（圖／東森新聞）

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