果菜市場出現垃圾山！順手丟全被錄　她辯：念經沒趕上垃圾車

記者許宥孺／高雄報導

高雄鳳農果菜市場後方長期被民眾隨意傾倒垃圾，清潔隊常常清運後，隔天又出現垃圾山，環保局決定加裝監視器並派員不定期取締，當場抓到一名婦人丟棄保麗龍箱，婦人嘴上苦苦哀求「我不是故意的」，還辯稱是在家念經，跟垃圾車時間對不上，違法畫面全被錄下，當場開罰。

▲高雄鳳農果菜市場後方出現垃圾山，常有民眾隨意棄置垃圾讓環保局超困擾。（圖／記者許宥孺翻攝）

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鳳農果菜市場每天萬人進出，後方的中崙一路又是當地交通要道，但卻有民眾、市場攤販將附近停車格當成垃圾集中處，長期載運垃圾到這裡堆置，不僅有菜葉、果皮、便當盒，小到連衛生紙都有，常常是清潔隊才剛清完，回頭一看，垃圾又堆積成山，讓環保局相當困擾。

▲▼婦人苦苦哀求「不是故意的」，卻又把垃圾丟到路上，還辯稱是在家念經，和垃圾車時間對不上。（圖／記者許宥孺翻攝）

「好了啦！饒我這次啦！不是故意的」身穿粉色外套的婦人騎乘機車，載運保麗龍箱準備丟棄垃圾，但被環保局稽查人員逮個正著，但她卻辯說：「在家念經，(垃圾車)時間不對」，苦苦哀求稽查人員「我不是故意的」，希望能放她一馬，但是又一邊丟棄垃圾，讓稽查人員超傻眼。

▲▼環保局架設監視器，錄下民眾常趁四下無任棄置垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

而環保局架設的監視器也錄下，民眾清晨5點多就開著自家車停在垃圾堆邊，下車就順手拿了一包垃圾往裏頭丟，通通都被取締開單。

環保局科長蘇皇信表示，鳳農果菜市場、中崙一路長期遭任意丟棄垃圾，鳳山清潔隊須加派人力清掃，因此環保局加裝移動式監視器及縮時攝影，並派人到場不定時取締，違法者多為市場工作者和附近住戶，可依違反廢棄物清理法處新台幣1200元以上至6000元以下罰鍰。

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