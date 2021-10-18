環教成效令人省思　圓規豪雨後...太平溪出海口清出7百公斤垃圾

▲台東水環境巡守隊及東海國中學生淨溪及淨灘，以實際行動守護台東環境。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

連日降下豪大雨，台東市太平溪出海口附近海岸線，散佈許多垃圾，17日台東縣水環境巡守大隊46人及東海國中學生17人，進行淨溪及淨灘活動，以實際行動守護台東環境，當日共清理出686.5公斤垃圾，將沿岸的垃圾清理乾淨，讓大家享有美麗的海岸線。

縣長饒慶鈴表示，台東縣擁有台灣最長海岸線，守護海洋環境是台東縣政府從不間斷的信念，而淨灘、淨溪等活動，重點不僅是撿垃圾，而是希望與民眾以行動一起身體力行，來實踐臺東縣重視海洋環境的環保理念。期待參與活動的民眾能夠持續散發正能量，透過自身的行動逐漸影響身邊的好朋友，讓更多人能夠感受到台東人守護環境的「真誠」、「善良」，更能看見東海岸環境的「美麗」。

台東縣環保局指出，此次的淨灘活動透過社區與學校合作的模式，期盼能將環保意識向下紮根，從學生影響家長或社區民眾，共同喚起國人對於海洋生態、環境保護的重視。

環保局特別感謝台東縣水環境巡守大隊及東海國中同學，共清理出686.5公斤，其中廢棄物180.5公斤、寶特瓶200公斤、鐵鋁罐18公斤、玻璃288公斤，並且在現場立即進行垃圾分類工作，為環保觀念傳承樹立良好典範。

環保局呼籲，請大家愛護海岸線環境，至海岸地區或親近環境的遊憩活動後，請將隨身垃圾帶走，將美好清淨留給環境與土地，也感謝每一個參與環境行動的大小朋友。

