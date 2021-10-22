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社會 社會焦點 保障人權

「時薪73.8元」保全秀血汗薪資條　控「被和解」欠薪船過水無痕

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲竹東凱旋大地社區遭投訴血汗保全。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東一社區，遭員工投訴積欠多名保全、多年加班費，逾百萬元，保全們向勞工處申請調解，卻遭民代介入施壓，求助無門。被指控的縣議員駁斥，說自己只是協調者，沒有偏袒哪一方，而社區總幹事也表示，案件已在訴訟中、「沒有這回事」。縣府說，勞工處7月間已針對3項缺失進行開罰，案件仍在訴願中，第二次申訴則在調解中，還未有結果。

保全小米(化名)說，自己是屬於竹東凱旋大地的社區自聘保全，每日工作12小時、固定月休8天，只拿到2萬8500元的薪水，直到2020年有同事遭到惡意解雇，向縣政府勞工處投訴後，大家才知道是管委會給的薪水違反勞基法。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲▼小米說，一開始公司採基本薪計算，但隨著基本工資調整，他們都沒跟著調，且每日超過的4小時，僅以一個月6500元的加班費統包，完全違反勞基法。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

小米拿出薪資明細，內容記載自聘警衛月薪2萬2000元、績效獎金(績效+加班)6500，其餘還有主管加給、需求加班等。他解釋，其中的2萬2000元是上班8小時的錢，另外6500元是每天多上班4小時的錢，屬於加班費，基本薪資僅勘勘符合2018年勞動部規定的最低基本薪資，而每月固定加班88小時、6500元的加班費，換算下來平均時薪只有73.8元。

小米說，2020年時，有保全被不當解雇，一狀告上縣政府，請求調解，大家才知道權益受損，本以為政府會為勞工發聲，結果勞工處僅針對被解雇的那名保全調解、追討應得薪資，對其他還在社區內被壓榨的員工們視而不見，其他保全才跟著向勞工處投訴，希望拿回積欠的加班費。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲▼保全多次投訴縣府，言詞激烈，要求勞工處秉公調查。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

小米不滿的表示，管委會積欠加班費累積多年，勞工處所謂的「協調」，竟是將保全和雇主找來「當面」協商，現職員工當著雇主的面根本不敢據理力爭，「協商」只是走個過場，最後保全「被和解」，同意未來從2萬8500調薪至3萬，再把2個小時的休息時間訂出來，但對於過去不足的加班費卻直接船過水無痕。

小米控訴，事件爆發後，管委會先修正警衛的工作為「每日10小時，2萬8600元，及自行調配2小時得休息時間」，但實際上休息2小時只是文字遊戲，警衛們還是不能離開崗哨，用餐也要自己先準備好，在哨站內吃，根本不是真正的休息。且管委會僅「調整工時」，卻對之前沒發足的加班費隻字不提，就連管委會違反勞基法的部分都未受到懲處，不知道這樣的「協商」目的是什麼，痛罵父母官未替弱勢勞工發聲，更慘的是，還有地方民代介入，對縣府施壓。

新竹縣政府勞工處表示，今年7月間曾收到兩次投訴，第一次已針對勞基法24條之1 、32條之2、38 條之4，3項缺失先開罰6萬，但是遭管委會提出訴願中、尚未結案，第二次申訴則是這一次的協調，也持續進行中，現在也尚未能有結論。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲▼保全揚言，若縣府無法對雇主依法開罰，就要訴諸媒體。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

凱旋大地社區則否認指控，「沒有這回事，該調解的都調解了，提告的4名離職員工案件也在法院訴訟中」，廖總幹事說，今年9月開始針對工時做調整，讓每名警衛每天上班可以「累積」休息2個小時，例如上廁所、用餐、走一走，甚至看看手機，認為事件遭有心人士操弄，獅子大開口，一切都到法院，看法院怎麼判就怎麼付錢，再次強調「沒有這回事」。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲小米提供會議紀錄，直指民代介入，而遭點名的縣議員上官秋燕則駁斥，稱自己哪邊都沒幫，只是和事佬。

廖總幹事說，自己是後來才繼任的經理人，他說，管委會雖然是雇主，但實際上對於保全管理仍是以總幹事或社區經理人才是專業，前一任沒有做好的地方，有遺漏的，他們願意被輔導、做調整，但是不能說罰就罰。

被指介入協商的新竹縣議員上官秋燕則驚呼「事情早就解決了、他們早就拿到錢了」，她說自己只是和事佬，沒有幫哪一邊，甚至還跟勞工處要求「該罰的就罰」，對於爆料指控不以為然，強調「兩邊都簽和解書了，錢也領到了」。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲勞工處說，收到申訴後，勞工處會派員調查、同時也需給雇主說明時間，加上公文流程，一來一回都需要時間，並非因受到壓力而密不開罰。

勞工處說，和解成不成立仍建立在勞基法的原則上，並不是單方面說了算，坦言現階段的和解內容離目標仍有落差，並表示，這也是勞工處目前正努力的部分，希望能給勞工最妥善的幫助，並強調一定依法行政，和勞工站在同一陣線。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲勞工處證實，光今年七月間就收到2次檢舉，目前2案都還在進行中。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲▼小米說，和解的內容完全沒有提到積欠薪資和加班費的部分，且休息2小時也不是真的休時，不過是文字遊戲。

▲每日上班12小時、月休8天僅領2萬8　保全秀薪資單控官逼血汗。（圖／讀者提供）

▲每日上班12小時、月休8天　保全秀薪資單控地方官幫血汗。（圖／讀者提供）

▲小米說，之前有4人遭不當解雇，光積欠的薪資、加班費、資遣費等就達86萬，若連目前在職的8人，總金額恐逼直兩百萬。

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