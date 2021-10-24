拜登上節目突做「詭異姿勢」　動作維持19秒影片瘋傳

Like some discount Cornholio, Joe Biden struck a robotic pose at last night's CNN Town Hall. Joe stood there with arms bent at 90° with fists clenched for nearly 20 seconds. His rigid stance sparked memes across the globe. Behind the humor though lurks a question, is Joe sick? https://t.co/dThcu6ShpA pic.twitter.com/Fgv72mhion — Brick Suit (@Brick_Suit) October 22, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登日前登上「CNN」節目《市政廳》（Town Hall），在和主持人對談間他卻無預警做出雙手握拳、手肘彎曲90度置於身體兩側的動作，而且中途幾乎面無表情，維持同一姿勢靜止超過19秒。這段影片後來在網路上瘋傳，美國網友紛紛留言，「這太怪了吧」、「我笑到哭」、「這就是在領導我們國家的人嗎」？各種惡搞梗圖和影片也紛紛出籠。

▲拜登在節目上認真聽主持人的問題，準備好要回答。（圖／翻攝自推特）

拜登21日在《市政廳》上與主持人暢談美國政策以及台海等問題，但在節目進行到一半，正在聆聽主持人庫柏（Anderson Cooper）的提問時，他卻突然靜止不動，雙手握拳放在胸前位置，手肘呈90度彎曲，在鏡頭前維持詭異的姿勢長達19秒。

Who did thispic.twitter.com/ekP9qOmGWX — Daily Caller (@DailyCaller) October 22, 2021

▼拜登再度變成網友惡搞對象。（圖／翻攝自推特）

結果拜登的行為又引起推特網友的新一波嘲諷，影片片段被截錄轉傳後，網友紛紛變成「P圖大神」，讓他手裡握著操縱桿，身受揹著推進器，在從CNN的攝影棚起飛；或是讓他手握韁繩假裝在騎馬；還有人讓他拿著美國派對中常見的漏斗和吸管，背景換成海邊等。

網友留言，「我笑到哭」、「我邊笑邊哭」、「這是我這禮拜看到最棒的東西」、「他到底在幹嘛」、「他一副知道答案所以很興奮的樣子」。不過也有人認為，拜登或許真的是病了，或是身體機能退化導致他必須用該姿勢維持身體穩定；一部分人則認為，自由世界的最高領導人真的該換個正常人來當了。