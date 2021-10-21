蔡壁如拋2024「柯郭配」　劉宥彤：郭董已向蔡表達這說法不適切

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者楊詩益攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委蔡壁如日前受訪表示，不排除台北市長柯文哲與郭台銘2024總統大選的可能性，對此，永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭台銘曾向蔡壁如表達，這樣講是不太適切的，柯文哲後來也有出來澄清這是過度解讀，「其他人的表態都不是我們的表態。」

劉宥彤指出，政治是很現實的環境，當一個人有熱度、有功於社會和人民時，大家都會想要跟這個人在一起，也會出現各種謠傳，但前提是郭先生到底有沒有表態，「從頭到尾他就是沒有表態，其他人的表態都不是我們的表態。」

外傳聲量極高的鴻海創辦人郭台銘，曾簽署不選總統聲明，劉宥彤指出，她不能證實到底有沒有，因為她沒實際參與，但郭台銘很大的機率不會再選總統。

外界猜測郭台銘在6月18日與總統蔡英文見面時，或是在購買疫苗過程中，有人要求郭董簽署未來不選總統聲明。對此，劉宥彤指出，如果真的有這份文件，相信也是郭董自己在採購過程中，認為「如果選總統會是購買疫苗阻礙，大可不必這樣想」才簽署，不過自己認為沒有人逼郭台銘。

面對黃光芹詢問郭董未來是否真的不選總統。劉宥彤表示，很大的機率不會選總統，這不是郭台銘現在考慮的範圍，因為郭曾說過「中華民國需要他的時候他永遠都在」，這句話在買疫苗這件事，郭已經完成了承諾，畢竟政治不一定是為國家唯一能做的事。