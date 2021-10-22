台東縣環保局提供5位民眾　綠海藍天淨海體驗

▲民眾參與淨海體驗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣綠島海岸線的風光，在印象中總是令人讚嘆，不過，在海底卻藏著許多無法輕易被發現的廢棄物，為喚醒更多民眾愛護海洋的心，台東縣環境保護局首次結合綠島潛水業者，於日前舉辦『綠』海藍天淨海體驗，免費提供5位民眾參加，以清理者的角色去動手清理海洋廢棄物，並分享自身淨海體驗心得，共計清理出11.3公斤海洋廢棄物。

縣長饒慶鈴表示，綠島鄉擁有世界僅有3處的海底溫泉，島上四周佈滿美麗的珊瑚，自然的海底景觀是潛水者的天堂，但近年來海洋廢棄物的問題日益嚴重，也影響綠島當地的海洋生態，希望透過此次民眾參與淨海體驗活動，從生活中實行減廢行動，從源頭減少廢棄物讓海洋環境能夠更美好。

參與活動的葉小姐說，在潛水時，常看到寶特瓶，易開罐及啤酒瓶等容易沉入海底，而吊掛繩、漁網被棄置情形也常看見，猜想應是民眾、釣客及漁船等丟棄造成的，希望大家多發揮公德心，不要任意丟棄廢棄物破壞海洋，共同愛護我們的環境。

環保局指出，打擊海洋廢棄物不僅僅是靠清理，更有效的是必須從源頭減塑做起，透過活動體驗民眾的分享，讓更多人能夠重視海洋廢棄物對環境影響的威脅，希望海洋保育行動能從自身做起以及影響周遭的親朋好友，健康的海洋與人類的未來息息相關，守護海洋就是守護我們的未來。