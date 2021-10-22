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台東向冰島看齊　鼓勵年輕人投入極限運動

▲台東縣政府鼓勵年輕人玩極限運動，拒絕毒品誘惑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府鼓勵年輕人玩極限運動，拒絕毒品誘惑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為協助兒少拒絕毒品誘惑，台東縣政府爭取中央毒品防制基金補助，委託台灣世界展望會東區辦事處自9月至11月共舉辦4場極限運動體驗，全國首創，以冰島為模範，學習成功減少青少年藥物濫用情形，盼為兒少打造台東在地化的冰島模式，以正當休閒活動，加強同儕力量，共同拒絕染毒的風險。

台東縣政府為全國首創向冰島模式為學習標竿的縣市，委託台灣世界展望會提供近毒風險及弱勢兒少共17班學習課程，結合縣內豐饒的大自然資源辦理4場極限運動體驗(獨木舟、溯溪、部落體驗等)，期許達到兒少毒品防制成效，成為我國各縣市兒少毒品防制仿效的「台東模式」。

社會處長陳淑蘭指出，全球對兒少施用毒品議題重視，以冰島推展的兒少毒品防制效果最為顯著，為紓解青少年壓力，冰島模式以引導青少年去「玩」才藝，讓青少年降低孤單無聊的時間，無須藉由酗酒和使用毒品來紓壓，而根據1998至2016年的調查發現，冰島15至16歲的青少年中，喝過酒的比率從42％降至5％，使用過大麻的比率，則從17％降到7％，備受各國所推崇。

世展會東區辦事處處長蕭文榮表示，台東青少年福利服務中心籌備處為提供少年發展自我、正向學習，並培養關懷社會、探索未來人生，今年舉辦4場次兒童權利公約教育訓練、6場次兒少參與公共事務培力工作坊、5場次青少年生涯講座及職場體驗、兒童權利公約、兒少代表及青春專案相關宣導活動，鼓勵青少年參與公共事務、勇敢發聲，做自己生命的主人，歡迎有興趣的青少年，請洽田社工、陳社工、連絡電話：089-324444、地址：台東市博愛路130號。

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