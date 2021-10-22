關山暖警助失智長者找到回家路　提醒民眾多關懷家中長者

▲暖警協助失智長者找到回家的路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警察分局關山派出所警員李欣亞及蔡守博於日前晚間執行巡邏勤務，見1婦人蹲坐在路旁，主動上前關心，結果發現她眼睛弱視，經詢問也不知自己身在何處，員警於附近挨家挨戶詢問，順利送她返家；另池上分駐所警員蘇姵尹及趙家柔，晚間執行巡邏勤務時，接獲通報稱「路旁有1老翁呆坐，請前往處理」，抵達後，該名老翁對於員警問話均答非所問，所幸從其褲袋拿出的雜物中發現證件，員警遂依住址順利送其返家；以上家屬對於員警的熱忱與暖心，都給予肯定與讚許；員警也一再提醒家人，對於家中長者要多關注與關懷，在身上或明顯處，繫上聯絡方式，方可讓發現她(他)的人給予協助，以避免憾事的發生。

台灣目前已正式步入高齡化國家，隨著老年人口比例的迅速成長，有關失智症的議題也逐漸受到大家的重視；失智非單純老化或記憶減退，也不是1種疾病的名稱，而是1種腦部功能受損所造成的「疾病症候群」，其症狀不單純只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，包括有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時也可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係、工作能力、基本自我照顧及獨立生活能力；於日前，關山派出所及池上分駐所分別處(受)理有關失智老人的案件，2名長者，都患有輕微失智症狀，對於員警的詢問，都無法準確應答，或是答非所問，員警均發揮高度的同理心，排除萬難順利協助他們找到回家的路，防止可能發生的危害事故。

關山警察分局表示，藉此機會提醒民眾，長者外出時應為其穿著顏色鮮艷、易辨識的服裝，並在衣服上縫製寫有聯絡方式布標；同時在長者的衣服、背包等所有的口袋放置家屬聯絡方式的名片；配戴內建晶片，且長輩無法自行輕易脫卸的愛心手鍊；以及善用GPS衛星定位器等，各種最新防走失高科技工具。當然，必要時也可事先帶長者至當地轄區派出所捺印指紋，或自行在家捺印長者指紋存檔，以備不時之需。