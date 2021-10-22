落實社區大廈自主專責管理資收工作　台東縣設立4處示範站

▲大廈資源回收示範站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化垃圾分類、資源回收政策，讓資源回收物確實被分類回收，台東縣環保局積極推動社區大廈資源回收工作，今年巡查輔導了47個社區發展協會及集合式住宅大廈、大樓管理委員會，並完成東方庭園公寓大廈、東帝花園廣場公寓大廈、東方大鎮社區Ａ區與東方大鎮社區Ｅ區等4處成立社區大廈資源回收示範站，以提升民眾居住品質、協助社區打造更完善便利的回收站，除了協助設置專用的回收設施、消防安全設備及環境綠美化外，回收物亦協助社區去化及變賣，社區回收物變賣所得則回饋住戶與社區使用，讓全體住戶共享環保帶來的收益。

縣長饒慶鈴表示，資源回收是垃圾處理中，非常重要的1環，也是縣府很重要的推動政策與努力的目標，台東縣的回收率亦是持續創高，謝謝每1位縣民都在生活中做環保，為永續未來一起努力。社區大廈資源回收示範站的設立，除了方便社區居民可以便利回收不用等待資源回收車外，更希望藉由公部門的協助輔導並結合社區的力量，讓社區民眾可以在乾淨及舒適的環境中落實分類回收，強化社區住戶資源回收和垃圾減量的觀念，並進而影響周邊的社區。

環保局指出，推動此項工作主要藉由管委會、物業與社區住戶的串連，以自主專責管理、定期環境維護、定期清運回收及回收物流向掌握的方式建立社區的資源回收站體系，做好家戶垃圾分類，減少垃圾量產生，透過社區民眾的共同參與，邁向「零廢棄」社區的目標。