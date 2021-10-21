110年全運會落幕　台東縣代表隊累計獲10金26面獎牌

▲郭婞淳破大會紀錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在新北市舉辦的110年全國運動會於21日正式落幕，台東縣代表隊共獲10金9銀7銅成績的26面獎牌，在各縣市獎牌數排名第10，其中，女子組舉重64公斤級郭婞淳、男子組柔道第五級張巍逞、女子組田徑100公尺跨欄林詩亭及羅佩琳女子田徑400公尺跨欄，都完成個人連霸佳績，郭婞淳挺舉、抓舉及總和3破大會紀錄。

縣府教育處表示，台東縣代表隊參加110年全運會獲得10面金牌的有(一)男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽金利偉華選手、(二)女子組柔道第2級莊琇茹選手、(三)男子組柔道第3級莊尚晉選手、(四)女子組角力自由式第1級林詠薰選手、(五)男子組柔道第5級張巍逞選手、(六)女子舉重64公斤級郭婞淳(挺舉100公斤，抓舉122公斤，總和222公斤)均破大會紀錄、(七)女子組田徑100公尺跨欄(0.838m)林詩亭選手、(八)公開男生組柔道第6級林聖凱選手、(九)男子組自由式第5級王紹文選手、(十)女子組田徑400公尺跨欄(0.762m)羅佩琳選手。

縣府教育處指出，台東縣在田徑、柔道、舉重、射擊、角力等項目共計獲得10金、9銀、7銅，有不少是具潛力的新秀，例如今年仍就讀臺東體中高2的金利偉華，在2年前桃園市的全運會，就創下射擊項目最年輕的金牌得主紀錄、不少銀牌或銅牌，甚至於4到6名選手，都是就讀高中、大學的學生，而女子舉重64公斤級郭婞淳(挺舉100公斤，抓舉122公斤，總和222公斤)均破大會紀錄，在東奧及全大運後再次展現其身手。

縣府近年來與縣體育會、各單項委員會積極培育優秀選手，並且尋求外界資源，增加出外參與競賽次數與費用，以及提高獲得金牌選手獎助學金等。縣府自明年起為全縣代表隊參加全國運動會、全民運動會、全國中等學校運動會及全國原住民族運動會期間各位選手及隊職員每人每日補助住宿費700元及膳費300元，鼓勵其發揮所長延續運動成效，奪得更多殊榮，希望能夠大大提升選手實力，以及留住優秀有潛力選手為家鄉賣力，在這次全運會即漸露成果，縣府也願意與體育界先進共同努力，重現「體育大縣」風華。