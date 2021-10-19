不滿8代表團成員遭驅逐　俄羅斯外長：下月全面暫停在北約活動

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯官方18日宣布，從下個月開始將全面暫停代表團在北大西洋公約組織（NATO）的活動，並關閉北約在莫斯科的代表團。俄國外交部長表示，這是對北約日前驅逐8名俄國代表團成員的回應。

根據BBC報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日表示，「我們將自11月1日起，暫停官方代表團在北約的工作，包括我方軍事代表。這也可能延後幾天開始。」拉夫羅夫強調，同時會關閉北約駐莫斯科辦公室，這是對北約驅逐8名俄國代表團成員的回應，若北約有需要，可透過俄駐布魯塞爾大使館與莫斯科進行溝通。

北約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）6日宣布8名俄羅斯代表團成員為「未經通報的俄國情報官員」，其從事活動與派任內容不符，因此將他們驅逐。

北約發言人朗傑斯古（Oana Lungescu）說，他們對俄羅斯的做法感到遺憾，「北約對俄羅斯的政策始終如一，我們已加強威懾和防禦的方式應對俄羅斯的侵略行動，同時也對雙方溝通保持開放態度。」

事實上，俄羅斯並非華府領導的北約成員國之一，但在北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）框架下長期派遣觀察代表團。委員會成立至今已有20年，目的是為促進彼此在共同安全領域上的合作。然而自莫斯科於2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，委員會已大致停止運作。

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