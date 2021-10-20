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日本本州、北海道之間被穿越！　中俄10軍艦高調通過「津輕海峽」

▲▼中俄10軍艦通過本州與北海道之間的津輕海峽。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

▲中俄10軍艦通過本州與北海道之間的津輕海峽。（圖／翻攝自統合幕僚監部，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

日本防衛省10月18日發布消息稱，中俄海軍10艘艦艇通過津輕海峽，向東駛向太平洋，也是中俄海軍艦艇首次同時通過津輕海峽。日方派出艦機進行情報收集和警戒監視，並發布了中俄艦艇群航行的現場圖片。

▲▼中俄10軍艦通過本州與北海道之間的津輕海峽。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

日本防衛省統合幕僚監部10月18日稱，18日（星期一）上午8 點左右，日本海上自衛隊在北海道奧尻島西南方向展開行動，在110公里的海域範圍內，發現中國海軍的1艘055型驅逐艦（101艦）、1艘052型驅逐艦（172艦）、2艘054A型護衛艦（515艦、573艦）、1艘補給艦（902艦）。

▲▼中俄10軍艦通過本州與北海道之間的津輕海峽。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

俄羅斯海軍無畏級驅逐艦（548艦和564艦），兩艘級護衛艦（335艦和339艦），一艘導彈觀測艦（331艦）。隨後這些軍艦在津輕海峽向東航行，駛向太平洋。

▲▼中俄10軍艦通過本州與北海道之間的津輕海峽。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

日本防衛省稱，其中的中國軍艦曾於10月11日在馬島海峽西南海域被發現，並向東北航行穿過對馬海峽，自衛隊派出一架P-3C巡邏機以及兩艘艦船進行情報收集和警戒監視。

▲▼中俄10軍艦通過本州與北海道之間的津輕海峽。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

根據《環球時報》報導，解放軍海軍研究院研究員張軍社19日表示，根據有關國際法，津輕海峽是適用航行和飛越自由制度的非領海海峽，此次中國和俄羅斯海軍艦艇編隊經過津輕海峽駛入太平洋，完全符合國際法和國際實踐。

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