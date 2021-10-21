目睹女兒被性侵！媽斧頭砍死惡男　法官因為這原因重判：榮譽殺人

▲法官認為婦人只是阻止性侵，不需要用到斧頭。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名70歲婦女發現女兒遭男子性侵，為了救女她拿起斧頭阻止對方，結果導致男子死亡。本案近來開庭審理，沒想到法官認為被告抵抗過當，只是阻止性侵沒有必要使用斧頭，是懷著仇恨故意殺死對方，判決無期徒刑令家屬無法接受。

事件發生在2010年7月31日，當時59歲的被告德維(Kasturi Devi)被控使用斧頭殺害20歲男子庫馬(Praveen Kumar)，她被捕時告訴警察，庫馬凌晨12時闖入家中想要性侵女兒，她才會拿起斧頭阻止對方，後來把屍體扔在家附近樹下。

死者家屬控告，庫馬和德維的女兒其實兩情相悅，「他們吃完晚飯後一起出外散步，他愛上了這個女孩，可是女孩媽媽不喜歡他才會出手殺人」。事隔11年後，本案14日在布蘭德斯哈赫爾縣(Bulandshahr)開庭審理。

根據驗屍結果，庫馬的身上一共遭斧頭猛砍5下，其中包含脖子、眼睛下方與下巴，法官認為，德維如果只是想阻止性侵不需要下手這麼重，「她沒必要朝死者攻擊這麼多次，只要小小抵抗就可以阻止性侵」，再加上死後還刻意棄屍，讓整起事件看起來更像是一起精心策畫的謀殺案，最後以「榮譽殺人」方向判處德維無期徒刑，並處以印度盧比25,000元罰款（約台幣9,307元）。