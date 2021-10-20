台南威力彩得主慨捐1000萬　黃偉哲感謝照顧弱勢做公益

▲台南市長黃偉哲除親自頒贈感謝狀予台灣彩券公司及中國信託慈善基金會促成此次捐款外，也感謝幸運中獎人用愛心做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2021年初台南市威力彩頭獎中獎人在領獎當下，慷慨指定捐贈台南市政府1千萬元，20日社會局在永華行政中心舉辦捐贈記者會，市長黃偉哲特別感謝中獎人幫助弱勢發揮公益彩券本質，更表示這次捐款無疑是在市府推動「照顧弱勢優先」的理念上，給予最大的支持與肯定。

台南市長黃偉哲除親自頒贈感謝狀予台灣彩券公司及中國信託慈善基金會促成此次捐款外，也感謝幸運中獎人用愛心做公益。中獎人另外也捐助北台南家扶中心以及中國信託慈善基金會等單位，用實際行動幫助南市轄內近貧及弱勢家庭。

黃偉哲表示，公部門資源有限，更需結合民間資源，市府社會局及勞工局在現有的法定社會及勞工等相關福利基礎下，積極運用民間資源及善款推動多項專案計畫，以改善台南市弱勢家庭基本居住與生活品質，並強化弱勢家庭之照顧。同時他也呼籲各界善心人士及團體投入社會弱勢救助，公私協力打造大台南成為更幸福有感的宜居城市。

社會局長陳榮枝指出，市府的施政理念以關懷弱勢為優先，為落實「關懷社會弱勢」、「打造希望家園」的施政目標與福利政策，市長黃偉哲責成市府團隊社會局及勞工局等積極運用民間捐款擴大扶助範圍，針對民間捐贈也會定期公開每筆捐款資訊，達到公開責信之目的。這次捐款將用於協助弱勢家庭和勞工住宅修繕及推動各項社會福利業務，社會局亦持續妥善運用善款照顧更多弱勢家庭，讓民眾生活過得更好，並以「為市民創造更多福祉」為目標。

台灣彩券公司董事長薛香川表示，政府發行公益彩券是以照顧弱勢族群為首要目標，故積極推動「買彩券，做公益」的理念，讓民眾了解買彩券除了有機會中大獎之外，也提供弱勢經銷商的就業機會，並照顧許多弱勢族群的生計。台灣彩券與中國信託銀行為落實公益使命，發行彩券期間每年提供回饋金，14年來已提供362億元予政府運用，厚植社福經費，照顧更多弱勢族群，公益彩券的愛心已散播到全台各地。