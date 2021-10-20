　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南威力彩得主慨捐1000萬　黃偉哲感謝照顧弱勢做公益

▲台南市長黃偉哲除親自頒贈感謝狀予台灣彩券公司及中國信託慈善基金會促成此次捐款外，也感謝幸運中獎人用愛心做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲除親自頒贈感謝狀予台灣彩券公司及中國信託慈善基金會促成此次捐款外，也感謝幸運中獎人用愛心做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年初台南市威力彩頭獎中獎人在領獎當下，慷慨指定捐贈台南市政府1千萬元，20日社會局在永華行政中心舉辦捐贈記者會，市長黃偉哲特別感謝中獎人幫助弱勢發揮公益彩券本質，更表示這次捐款無疑是在市府推動「照顧弱勢優先」的理念上，給予最大的支持與肯定。

▲台南市長黃偉哲除親自頒贈感謝狀予台灣彩券公司及中國信託慈善基金會促成此次捐款外，也感謝幸運中獎人用愛心做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲除親自頒贈感謝狀予台灣彩券公司及中國信託慈善基金會促成此次捐款外，也感謝幸運中獎人用愛心做公益。中獎人另外也捐助北台南家扶中心以及中國信託慈善基金會等單位，用實際行動幫助南市轄內近貧及弱勢家庭。

▲台南市長黃偉哲除親自頒贈感謝狀予台灣彩券公司及中國信託慈善基金會促成此次捐款外，也感謝幸運中獎人用愛心做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，公部門資源有限，更需結合民間資源，市府社會局及勞工局在現有的法定社會及勞工等相關福利基礎下，積極運用民間資源及善款推動多項專案計畫，以改善台南市弱勢家庭基本居住與生活品質，並強化弱勢家庭之照顧。同時他也呼籲各界善心人士及團體投入社會弱勢救助，公私協力打造大台南成為更幸福有感的宜居城市。

社會局長陳榮枝指出，市府的施政理念以關懷弱勢為優先，為落實「關懷社會弱勢」、「打造希望家園」的施政目標與福利政策，市長黃偉哲責成市府團隊社會局及勞工局等積極運用民間捐款擴大扶助範圍，針對民間捐贈也會定期公開每筆捐款資訊，達到公開責信之目的。這次捐款將用於協助弱勢家庭和勞工住宅修繕及推動各項社會福利業務，社會局亦持續妥善運用善款照顧更多弱勢家庭，讓民眾生活過得更好，並以「為市民創造更多福祉」為目標。

▲台南市長黃偉哲除親自頒贈感謝狀予台灣彩券公司及中國信託慈善基金會促成此次捐款外，也感謝幸運中獎人用愛心做公益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣彩券公司董事長薛香川表示，政府發行公益彩券是以照顧弱勢族群為首要目標，故積極推動「買彩券，做公益」的理念，讓民眾了解買彩券除了有機會中大獎之外，也提供弱勢經銷商的就業機會，並照顧許多弱勢族群的生計。台灣彩券與中國信託銀行為落實公益使命，發行彩券期間每年提供回饋金，14年來已提供362億元予政府運用，厚植社福經費，照顧更多弱勢族群，公益彩券的愛心已散播到全台各地。

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
快訊／笑笑發聲了！不知小玉在犯罪：我比誰都難受
90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃
曾和成龍對打！男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊
快訊／基隆市議員韓世昱涉貪　「列被告」檢調漏夜偵訊
鬧區驚見3公尺巨蛇盤踞空中　路人全嚇傻
情侶大玩前空翻　她整件洋裝被男友扯到「剩內衣褲」
陳芳語新歌登世界MV趨勢　榜上唯一中文歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中犁記餅店老闆驚傳病逝！被譽「警界土地公」熱心捐裝備…警惋惜

市議員籲擴建部立桃園醫院　衛生局：增400床送中央審核

台中小黃公車超棒！可預約、隨招隨停還免費　盧秀燕宣布：再增7路線

桃園人注意！捷運綠線GC03標地下隧道開挖　2年完成潛盾工程

全運會獲金銀銅86面獎牌　台南縣市合併以來最多獲獎紀錄

桃園青埔公托不足市議員爭取增設　鄭文燦：擬規劃3個幼兒園

台南市政府開源節流績效　2020年負債年減率六都第一

桃園捷運綠線地下段工程首台潛盾機啟用　降低交通衝擊

台南藍軍支持刪Q　拒絕大麻、拒絕瘦肉精

店家收五倍券那裡兌換現金？　來桃園各農漁會信用部就兌

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

「做得很累！做換臉謎片像機器人」 小玉自述被抓鬆一口氣：壓力好大

台中犁記餅店老闆驚傳病逝！被譽「警界土地公」熱心捐裝備…警惋惜

市議員籲擴建部立桃園醫院　衛生局：增400床送中央審核

台中小黃公車超棒！可預約、隨招隨停還免費　盧秀燕宣布：再增7路線

桃園人注意！捷運綠線GC03標地下隧道開挖　2年完成潛盾工程

全運會獲金銀銅86面獎牌　台南縣市合併以來最多獲獎紀錄

桃園青埔公托不足市議員爭取增設　鄭文燦：擬規劃3個幼兒園

台南市政府開源節流績效　2020年負債年減率六都第一

桃園捷運綠線地下段工程首台潛盾機啟用　降低交通衝擊

台南藍軍支持刪Q　拒絕大麻、拒絕瘦肉精

店家收五倍券那裡兌換現金？　來桃園各農漁會信用部就兌

「我牛棚投得好好的...」鄭凱文轉先發賭對了　拿12勝破兄弟紀錄

快訊／笑笑發聲「我比誰都難受」！不知小玉在犯罪：早知道一定會阻止

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

吳念庭無安吞2K、王柏融代打敲安　西武主場最終戰勝火腿

只顧打電動害失智媽走失　羅平角色被罵不孝子：壞到自己都想打

賓士貓霸氣摟伴滿是粉紅色泡泡　奴才笑：結紮難忘恩愛過

全運會／向俊賢跳高重返2M21奪金達標亞運　感謝學弟緊追超有壓力

曾和成龍對打…男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊！

快訊／基隆議員父子檔涉貪　韓世昱、韓良圻「列被告」漏夜偵訊

粉絲鬧到被官方開鍘！趙麗穎二度合作王一博破局　新戲男主角曝光

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

地方熱門新聞

中壢20：00送肉粽！送煞路線曝光網傻眼

台中65歲以上長輩搶光萬劑疫苗　市府宣布新措施

陳柏惟苦行隊伍臨時改道　避開顏寬恒服務處

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

國民黨南投縣長初選民調　許淑華勝出

5歲童深夜溜出門哭找阿嬤　警抱他逐戶尋訪送回家

南投突擊安檢2老舊住商大樓　抓包逃生通道堆雜物

太平國小變身看海書店　用閱讀拉開基隆序幕

捷運綠線GC03標開挖　2年完成潛盾開挖作業

黃捷告小玉　親曝影片「噁心反胃」

台中犁記餅店老闆驚傳病逝！警界惋惜

防屏東迎王祭典脫序暴力　東港警快打演練

台電桃園區處東區巡修大樓　落成啟用

更多熱門

相關新聞

台南虱目魚拓展外銷美國新通路

台南虱目魚拓展外銷美國新通路

台南虱目魚產量豐盛為全國第一，市府積極透過各種管道協助漁民銷售，近期在市府、業者及貿易商的共同努力下，成功拓展外銷美國新通路，有助提高生產利潤，並建立多元行銷成功案例。

國1新營段休旅車逆向影片曝！駕駛對撞亡

國1新營段休旅車逆向影片曝！駕駛對撞亡

台南玉井搬運車下坡翻覆　駕駛遭壓不治

台南玉井搬運車下坡翻覆　駕駛遭壓不治

天下幸福城市民調黃偉哲六都第一

天下幸福城市民調黃偉哲六都第一

即／台南搬運車翻覆1男遭壓　命危搶救中

即／台南搬運車翻覆1男遭壓　命危搶救中

關鍵字：

台南威力彩黃偉哲弱勢

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

藝FUN券第2波幸運號碼出爐！

第2波農遊券幸運數開出！

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面