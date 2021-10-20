國1新營段休旅車逆向影片曝！多輛車驚險閃避　肇事駕駛對撞亡

記者林悅／台南報導

國道一號北上288.9公里新營交流道前，19日下午發生何姓男子駕駛休旅車在國道上逆向行駛，與順向車輛對撞，車體嚴重變形，何男當場無生命跡象，雖經送醫仍不治死亡；案發前逆向行駛畫面曝光，影片中其他駕駛人見狀紛紛驚險閃避，但最後仍發生憾事。

▲何姓男子在國道1號上逆向行駛影像曝光，駕駛人見狀紛紛驚險閃避。（圖／翻攝記者料網，下同）

據了解，何姓男子駕駛自小客貨車，於19日下午4時16分從國道1號281公里，新營北向地磅逆向往南行駛於內側車道，於4時23分，何男的車輛在288.9公里處與順向行駛內側車道，由廖姓男子所駕的自小客車發生對撞；此外，有1輛車行經北向283公里內側車道，因閃避逆向之何男而擦撞行駛中線車道的另1輛車。

何男與廖男對撞造成2部車體毀損嚴重，何男受困翻覆車內，當場無生命跡象，另有1人輕傷，消防人員協助受困何男脫困，由麻豆及下營消防分隊救護車，將何、廖2人以救護車送柳營奇美醫院搶救，何男經急救團隊全力搶救仍回天乏術。

國道警察第四大隊呼籲用路人，開車上國道前應先熟悉路況，避免逆向誤上國道，如不慎誤上國道，應立即將車輛停放於路肩，且於車輛前方100公尺處擺放警告標誌，並立即報警請求協助，避免因一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。