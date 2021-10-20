天下幸福城市民調　黃偉哲推廣城市特色獲82.77％滿意度六都第一

▲台南市長黃偉哲推動行銷城市特色獲得市民肯定，民調滿意度六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年天下雜誌幸福城市大調查出爐，從五大面向來衡量22縣市表現，分六都組和非六都組，台南市在客觀指標各分項皆有不錯表現，在主觀指標（民意調查）積極推廣城市特色這項，有82.77％的台南市受訪者滿意黃偉哲的表現，是六都首長最高，施政滿意度也達77.47％。

另外，台南市的治安滿意度82.77％，排名為六都第二。客觀指標調查，包括再生能源裝置容量成長量42.7萬瓦，為全國第一；每萬人藝文展演次數為28.52次，是六都最高；每萬人擁有11.36個社區發展協會及附屬社團，六都最高；勞動力參與率則為62.1％，六都最高，失業率則為3.8％，是六都最低。

台南市政府表示，民調雖是波動的，但其核心價值是要督促執政團隊時刻調整施政方向，黃偉哲市長將繼續帶領市府團隊，找到市民生活中的痛點，規劃更有感的施政建設，努力做得更好，讓市民過得更好，對自己的城市更有自信。

天下雜誌幸福城市大調查，從經濟、環境、施政、文教、社福等五大面向衡量一縣市的表現，調查架構為客觀指標佔80％、主觀指標佔20％，主觀指標為電話民調，今年共有12道題目；客觀主指標則來自各級政府的公開統計資料，今年共採用54項。