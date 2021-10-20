台南玉井搬運車下坡翻覆　駕駛遭壓搶救2小時不治

▲台南市玉井區康寧教養院前，姚姓男子被翻覆搬運車壓傷，消防人車前往搶救送醫仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井區康寧教養院前，20日上午9時26分許傳出有民眾被搬運車壓住，消防局玉井分隊據報，馬上派出消防人車前往搶救，消防人員到場時，發現52歲姚姓傷者已由現場民眾從搬運車下移出，呈現OHCA無生命跡象，以救護車送麻豆新樓醫院搶救，惟仍宣告傷重不治身亡，全案由玉井分局報請檢察官相驗查處中。

台南市消防局20日上午9時26分許據報，玉井區康寧教養院前1處產業道路傳出有民眾被搬運車壓住，消防局立即出動玉井分隊消防人車及救護車前往搶救，惟消防人員到場時，發現52歲姚姓傷者已由現場民眾從搬運車下移出，惟呈現OHCA無生命跡象，消防人員馬上施以CPR，並以救護車送麻豆新樓醫院搶救。惟經麻豆新樓醫院急救團隊全力搶救約2小時，仍宣告傷重不治身亡。

台南市警玉井分局據報，立即派員前往現場勘查測繪蒐證，據初步調查，案發地係私人土地，並非一般公共道路，疑因地面濕滑，死者係當地人，從事農作，案發時駕搬運車出門農作，下坡時不慎翻車而被壓傷，案發時未立即被人發現，事後被發現雖立即救出脫困送醫，仍不幸回天乏術。全案目前由玉井分局報請檢察官相驗，進一步釐清案情中。