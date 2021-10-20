台南虱目魚外銷美國新通路　黃偉哲：積極開發國際市場提升漁民利潤

▲台南市長黃偉哲，前往鮮饌國際有限公司見證裝櫃啟航，共有1400箱虱目魚肚、整尾除刺產品等約21噸裝滿40呎貨櫃運往美國。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南虱目魚產量豐盛為全國第一，市府積極透過各種管道協助漁民銷售，近期在市府、業者及貿易商的共同努力下，成功拓展外銷美國新通路，有助提高生產利潤，並建立多元行銷成功案例。

市長黃偉哲20日至鮮饌國際有限公司見證裝櫃啟航，共有1400箱虱目魚肚、整尾除刺產品等約21噸裝滿40呎貨櫃運往美國，預計12月初抵達，屆時將直送美國境內大賣場上架銷售。市議員方一峰、蔡蘇秋金、謝財旺等皆到場共襄盛舉。





市長黃偉哲表示，非常高興宣布台南市漁產外銷有大進步，終於打開高標準的美國市場，感謝鮮饌公司努力打開通路，克服西方飲食習慣差異，將虱目魚加工成虱目魚肚及無刺產品，讓美國消費者願意嚐試接受，希望繼今天第1櫃銷往美國之後，陸續有更多台南虱目魚銷往世界各地，讓更多消費者有口福，也讓國人感到這是台灣之光。



台南虱目魚養殖面積、產量及產值皆為全國第一（佔50％），國人所吃的虱目魚，每兩尾就有一尾來自台南，每年9~11月為虱目魚盛產期，其中外銷約佔2成，主要外銷到美國及中東阿拉伯國家（佔75％），今年1~9月出口虱目魚數量約7100噸，出口單價約36.5元/台斤，出口量相較去年同期成長約1成，外銷出口已逐漸擺脫疫情影響，預計今年盛產期外銷成長數量可望再向上攀升。





農業局長李建裕指出，台南虱目魚美味廣為人知，本次經由通過FSSC22000、ISO 22000及HACCP三國際認證的鮮饌公司，收購具產銷履歷認證的優質虱目魚，進一步加工符合國際外銷規定，以高品質虱目魚產品拓展外銷美國新通路，更期待透過這次成功外銷的產銷模式，未來將更多更好的優良台南漁產推向國際市場。



同時南市府也將依據「漁產品促進外銷作業規範」，協助廠商申請拓銷費用海運獎勵金（15元/公斤），期待將來不只美國市場，全世界各地都可以早日享受到美味的台南虱目魚。





鮮饌公司董事長吳素雯表示，本次出口虱目魚，有別以往國際訂單多為整尾冷凍出貨（價值相對較低），本次先經過加工分切處理虱目魚肚等產品，品質精緻，可直接於美國的賣場上架，更能貼近國外消費者食用習慣，改變國際市場對虱目魚的認知，出口價值倍數提升。同時在國際船運高運費壓力下，本次美國買主訂購滿滿40呎貨櫃，總計1400箱，共約21噸，包含虱目魚肚、整尾除刺產品等，成功克服種種困難出口，為台南市水產外銷注入強心針。