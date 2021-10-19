台東縣努力拓展鳳梨釋迦國內市場　12／1家樂福上架

▲縣府團隊努力拓展鳳梨釋迦國內市場，將於家樂福上架。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

鳳梨釋迦即將進入盛產期，面對最大外銷市場暫停的銷售壓力，為解決鳳梨釋迦可能面臨的產銷問題，台東縣政府農業處、財經處、工策會、農產公司努力洽談內銷通路，饒慶鈴縣長19日並與家樂福文教基金會執行長蘇小貞團隊交換意見後，宣布台東鳳梨釋迦將於12月1日在家樂福271家門市上架，且預計11月中旬將舉辦預購推廣活動，縣府會努力讓鄉親重新認識這種營養價值高的水果，品嘗鳳梨釋迦的美味。

蘇小貞執行長團隊上午11點30分與縣長饒慶鈴、農業處長許家豪、財政及經濟發展處長章正文、台東縣工商發展投資策進會總幹事楊珍琪等人，一同就鳳梨釋迦的銷售交換意見。釋迦被BBC評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」，也富含維他命B2、B3及B6及鉀離子等，希望能透過家樂福Carrefour符合國際規格的選果標準下，提供高品質的鮮果，讓台灣鄉親也能認同接受，拓展台東優質鳳梨釋迦的國內通路。

饒慶鈴表示，讓外銷等級的鳳梨釋迦得以重新定位銷售市場，是台東縣政府2年多來一直努力的目標，今年鳳梨釋迦將進入產季，但外銷受到衝擊，因此，縣府積極媒合通路商協助農民行銷，就是希望減輕農民銷售的壓力，專心顧好釋迦品質，將來不論外銷或內銷，皆能符合各國外銷相關法規和標準，產銷才能穩定。



縣府也會與各相關地區農會合作做好鳳梨釋迦的產品控管，提供品質、價格穩定的果品，更感謝各店商平臺及通路業者，願意站出來挺釋迦農，幫助農民行銷以打開通路，也請民眾多選購享用，一起行銷台東優質的鳳梨釋迦，讓「鳳梨釋迦萬釋皆佳」、「台東釋迦好釋成雙」，幫果農安度難關。由於農友大多習慣浮動的外銷市場價格，饒縣長也請農民朋友多多配合，堅持品質、穩定價位，讓鳳梨釋迦產業細水長流。