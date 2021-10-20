疑賭盤介入陳柏惟罷免案　警政署：證據成熟就採取行動

▲警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，民進黨立委張宏陸20日在立法院質詢時指出，傳出當地已開選舉賭盤，企圖影響罷免結果，盼警方積極處理。對此，警政署長陳家欽表示，獲得情資會報給台中地檢署立案，如果有比較成熟的證據，一定會採取行動。

立法院內政委員會20日邀請內政部、中選會等相關部會就「臺中第二選區罷免案之整備情形，暨因應疫情罷免及公民投票延期標準之法制化」進行專題報告，並備質詢。

張宏陸質詢時指出，一般罷免案投票率都不高，如果真的有開賭盤的狀況，可能會影響結果，且日前已經有媒體有報導台中警方接獲線報，指有人用賭盤綁選票，企圖影響罷免案投票結果。

陳家欽表示，獲得一些情資報給台中地檢署立案，如果有比較成熟的證據，一定會採取行動，事先對情資掌握會佈線，如果有事證妨礙選舉，就會採取偵辦行動。

內政部長徐國勇說，他已親自去台中兩趟，有些部分是偵查不公開，但已要求相關單位與法務部、檢察官積極配合，只要達到案件成熟度，一定會在檢察官指揮下採取動作，進度是不斷演變中，此外，不只有警方介入，法務部調查局也有嚴密監控，相關檢、警、調對於該搜集的情資會持續監控，並密切合作。